Cuánto cobraría Andrea del Boca en su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano

Este lunes 23 de marzo desde DDM fue Guido Záffora quién reveló la nueva negociación que habría protagonizado Andrea del Boca con la producción de Gran Hermano Generación Dorada.
¿Qué se sabe de la negociación de Andrea del Boca con Gran Hermano?
"Andrea del Boca renegoció por día, no por mes ni semana, antes ganaba 900 mil pesos por día", comenzó Guido Záffora en el ciclo de América TV y sumó: "Tengo la cifra por día, un millón setecientos mil pesos, es más o menos 50 palos por mes".
"Se negoció el contrato, el tema es este, la guita la arregló Fioribello, pero Andrea del Boca está cansada, no se va a quedar mucho tiempo", continuó el panelista sobre Andrea del Boca y cerró: "Esta vuelta la titulan "vuelta de efecto", entra a desestabilizar la casa".
¿Qué dijeron desde LAM sobre la vuelta de Andrea del Boca?
"El lunes, en la gala de eliminados, me dicen que ingresa nuevamente a la casa de Gran Hermano Andrea del Boca", comenzó el conductor del ciclo, y sumó: "Tienen los resultados de los chequeos y parece que no es nada grave".
"No sé si la medicaron o no, pero el lunes a más tardar ingresa nuevamente al juego", continuó Ángel de Brito y cerró especulando sobre cuándo entrará Andrea del Boca: "Para mí igual entra el domingo".