Secciones
EspectáculosFamosos

Cuánto cobraría Andrea del Boca en su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano

Desde DDM fue Guido Záffora quién dio detalles del acuerdo entre el canal y la actriz.

Cuánto cobraría Andrea del Boca en su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano
Hace 2 Hs

Este lunes 23 de marzo desde DDM fue Guido Záffora quién reveló la nueva negociación que habría protagonizado Andrea del Boca con la producción de Gran Hermano Generación Dorada.

¿Qué se sabe de la negociación de Andrea del Boca con Gran Hermano?

"Andrea del Boca renegoció por día, no por mes ni semana, antes ganaba 900 mil pesos por día", comenzó Guido Záffora en el ciclo de América TV y sumó: "Tengo la cifra por día, un millón setecientos mil pesos, es más o menos 50 palos por mes".

"Se negoció el contrato, el tema es este, la guita la arregló Fioribello, pero Andrea del Boca está cansada, no se va a quedar mucho tiempo", continuó el panelista sobre Andrea del Boca y cerró: "Esta vuelta la titulan "vuelta de efecto", entra a desestabilizar la casa".

¿Qué dijeron desde LAM sobre la vuelta de Andrea del Boca?

"El lunes, en la gala de eliminados, me dicen que ingresa nuevamente a la casa de Gran Hermano Andrea del Boca", comenzó el conductor del ciclo, y sumó: "Tienen los resultados de los chequeos y parece que no es nada grave".

"No sé si la medicaron o no, pero el lunes a más tardar ingresa nuevamente al juego", continuó Ángel de Brito y cerró especulando sobre cuándo entrará Andrea del Boca: "Para mí igual entra el domingo".

Temas Andrea Del BocaGran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Andrea del Boca y su delicado estado de salud: qué se sabe y por qué no vuelve a Gran Hermano

Andrea del Boca y su delicado estado de salud: qué se sabe y por qué no vuelve a Gran Hermano

Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano: ¿qué pasó con su salud?

Andrea del Boca tuvo que abandonar Gran Hermano: ¿qué pasó con su salud?

Show y rating: una reconocida figura estaría negociando su ingreso a la casa de Gran Hermano

"Show y rating": una reconocida figura estaría negociando su ingreso a la casa de Gran Hermano

Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
3

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni
4

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica
5

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos
6

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

Más Noticias
Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

Los bancos aceleran el cierre de sucursales en todo el país por problemas para cobrar créditos

De la motosierra al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

De la "motosierra" al uso privado de autos oficiales: el nuevo frente de conflicto que acorrala a Adorni

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: consideran que es una sobreactuación que se pretenda declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Comentarios