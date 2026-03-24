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“Memoria completa”: el Gobierno nacional mantiene su postura
“Memoria completa”: el Gobierno nacional mantiene su postura
Hace 5 Hs

El presidente Javier Milei ya tiene listo un nuevo video que el Gobierno va a difundir a través de la redes sociales y con el que insistirá con la idea de recordar tanto a las víctimas de la dictadura como los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron durante esa época.

Al cumplirse 50 años del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, las autoridades nacionales publicarán un mensaje por el “Día de la memoria por la verdad y la justicia”, a la que le agregan la palabra “completa.

Aunque en el Poder Ejecutivo insisten con que el mensaje “será una sorpresa”, una versión que circuló es que estará protagonizado por familiares de desaparecidos durante la dictadura.

Documentos históricos

Por otra parte, en las vísperas de este 24 de marzo, la administración libertaria desclasificó un conjunto de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período de la dictadura. Algunos de esos archivos muestran los métodos utilizados por el gobierno de facto para censurar los libros y películas que se comercializaban en el país.

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Tanto en el Congreso como en la Legislatura bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza se expresó en contra de distintos pedidos de condena al último golpe de Estado, al entender que se trataban de medidas sesgadas. En el Senado, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, se retiró junto a sus compañeros de espacio cuando se votó un proyecto de declaración impulsado por Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los referentes del kirchnerismo.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaMaría Estela Martínez de PerónPatricia BullrichWado de PedroEl Día Nacional de la Memoria por la Verdad y JusticiaJavier MileiLa Libertad Avanza
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