Trump da un viraje repentino y ordena que se suspendan los ataques a Irán por cinco días

El republicano sorprendió a propios y extraños con un cambio de tono en el día 24 día de la guerra en Medio Oriente, al bajar el tono de sus fuertes amenazas del fin de semana. Había prometido atacar centrales eléctricas y infraestructuras energéticas si Irán no abría el estrecho de Ormuz. Pero, según anunció ayer a la mañana, pospuso estos posibles ataques “por cinco días”, luego de haber tenido lo que describió como “conversaciones muy buenas y productivas” con Irán sobre una “resolución completa y total” de las hostilidades.