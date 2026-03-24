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Trump da un viraje repentino y ordena que se suspendan los ataques a Irán por cinco días

La embajada de Teherán en Kabul celebró la decisión del presidente de Estados Unidos. Atribuye la medida a su “firme advertencia” y desmiente que haya conversaciones de paz.

TREGUA. La disparada del precio del petróleo se suma al pantano militar y electoral en el que está Trump. TREGUA. La disparada del precio del petróleo se suma al pantano militar y electoral en el que está Trump.
Hace 5 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que negocia el fin de la guerra con un líder iraní que no es el guía supremo Mojtaba Jamenei.

El republicano sorprendió a propios y extraños con un cambio de tono en el día 24 día de la guerra en Medio Oriente, al bajar el tono de sus fuertes amenazas del fin de semana. Había prometido atacar centrales eléctricas y infraestructuras energéticas si Irán no abría el estrecho de Ormuz. Pero, según anunció ayer a la mañana, pospuso estos posibles ataques “por cinco días”, luego de haber tenido lo que describió como “conversaciones muy buenas y productivas” con Irán sobre una “resolución completa y total” de las hostilidades.

La cancillería de Teherán desmiente que esté en marcha cualquier diálogo con Washington.

¿Qué pasó este fin de semana para que el jefe de la Casa Blanca suavizara su posición?

Sucedió que Irán no se intimidó ante las amenazas de Trump y le subió la apuesta llevando la situación a un límite riesgoso para el mundo y para el propio republicano que está bajo una fuerte presión interna y externa.

El posteo en la cuenta de Trump en Truth Social se publicó un par de horas antes de que abrieran los mercados en Estados Unidos, en una jornada que amenazaba con ser muy negativa, con los precios del petróleo escalando a límites impensados, luego de que la peligrosa escalada el fin de semana. Los mercados reaccionaron con alivio.

Más tarde, Trump declaró a periodistas que Estados Unidos e Irán encontraron “puntos de acuerdo importantes” durante las negociaciones llevadas a cabo, según él, con un alto cargo del país. “Estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder” del país, dijo Trump. No se trata de Mojtaba Jamenei, quien según él está “indisponible”.

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“Negociamos con personas que considero muy razonables, muy sólidas (...) Son muy respetadas y tal vez uno de ellos sea el que estamos buscando”, dijo sin dar nombres.

Como en Venezuela

Junto a ese anuncio, Trump aseguró que un “cambio de régimen” está en marcha en Irán, donde dice buscar una relación parecida a la que estableció con los nuevos dirigentes venezolanos tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

“Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta” interina, Delcy Rodríguez. “Quizás encontraremos alguien así en Irán”, dijo Trump.

Citada por la agencia oficial Irna, la cancillería iraní negó que hubiera negociaciones o conversaciones con Estados Unidos durante los últimos 24 días.

“Escapar del atolladero”

Un alto cargo israelí declaró a la plataforma Axios que los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, habían hablado con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Pero él lo negó categóricamente.

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“No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos y se están usando noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel”, declaró en X.

Trump explicó a los periodistas sus exigencias: “No queremos enriquecimiento (de uranio por parte de Irán), pero también queremos el uranio enriquecido” que Irán tiene escondido.

Si el diálogo fracasa “simplemente seguiremos bombardeando alegremente”, amenazó.

Los anuncios de Trump inyectaron optimismo en los mercados. Después de días de subida, los precios del petróleo cayeron bruscamente, aunque el barril de Brent se cotiza en torno a los 100 dólares.

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El sábado, Trump dio un plazo de 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz o, en caso contrario, amenazaba con “aniquilar” la red eléctrica iraní, compuesta por más de 90 centrales, algunas de ellas en el Golfo. Desde el inicio de la guerra, Irán bloquea de facto esta vía clave para el suministro mundial de hidrocarburos en represalia por los ataques.

En respuesta al ultimátum, Irán amenazó con cerrar completamente el estrecho, minar el Golfo y apuntar “todas las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos”.

La peor crisis energética

El director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, estimó que se han perdido 11 millones de barriles por día: más que las dos crisis petroleras importantes juntas de los años 70.

El tránsito de mercancías por el estrecho de Ormuz ha caído un 95% desde el inicio de la guerra, según la empresa de análisis Kpler. Un pequeño número de cargueros y petroleros ha logrado cruzar esta vía, por donde antes pasaba el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

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Mientras Estados Unidos dice tantear una salida, Israel, su aliado, anunció el domingo que se prepara para “varias semanas más de combates contra Irán y el Hezbollah”. Ayer, el ejército israelí anunció llevar a cabo “una amplia ola de ataques” en Teherán, donde agencias iraníes informaron sobre explosiones en varios sectores.

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