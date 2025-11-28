El Ente Cultural de Tucumán suma un curso para quienes quieran dirigir orquestas

El Ente Cultural de Tucumán anunció una nueva edición del Curso de Dirección Orquestal 2026, una propuesta que cada año atrae a músicos que buscan dar un paso más en su formación. La actividad estará a cargo de Yeny Delgado, directora titular de la Orquesta Estable de Tucumán (OET).
La convocatoria se dirige a directores de todo el país y del exterior, sin límite de edad. La edición de este año trabajará obras de Mozart, Koussevitsky y Schubert, un repertorio exigente que permitirá explorar distintos lenguajes y estilos. Además, el contrabajista Agustín Gonzalo Reyna, integrante de la OET, participará como solista invitado.
Con esta propuesta, Tucumán vuelve a instalarse como un punto de encuentro para jóvenes músicos que quieren sumar experiencia real y trabajar con una orquesta profesional.
Una semana de práctica real junto a la OET
El curso tendrá seis participantes activos, aunque habrá cupo ilimitado para oyentes. Las actividades se realizarán en el Teatro San Martín, con dos espacios principales: el foyer, destinado a las clases al piano, y el escenario, donde se desarrollarán los ensayos orquestales.
El cronograma propone una semana intensa:
- 18, 19 y 20 de febrero: clases al piano de 10 a 13.
- 18 y 19 de febrero: ensayos con la OET de 20.30 a 23.30.
- 20 de febrero: ensayo general, a las 20.30.
21 de febrero: concierto de cierre, a las 21.
Requisitos, proceso de selección y certificación
Las inscripciones se reciben por correo electrónico a: direccionorquestal.ect@gmail.com Quienes quieran postularse deberán presentar una ficha personal, un CV actualizado, y un video de 10 a 15 minutos de dirección de orquesta, coro o piano a cuatro manos. El material debe estar en YouTube o Vimeo, y tener menos de 18 meses.
El jurado estará conformado por Diego Guzmán, Walter Alle y Yeny Delgado, quienes evaluarán la calidad del material audiovisual.
Los postulantes seleccionados se conocerán el 12 de enero de 2026, mientras que la inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de diciembre de 2025. Todos los participantes recibirán certificación oficial.