El Ente Cultural de Tucumán suma un curso para quienes quieran dirigir orquestas

La convocatoria se dirige a directores de todo el país y del exterior, sin límite de edad. La edición de este año trabajará obras de Mozart, Koussevitsky y Schubert, un repertorio exigente que permitirá explorar distintos lenguajes y estilos. Además, el contrabajista Agustín Gonzalo Reyna, integrante de la OET, participará como solista invitado.