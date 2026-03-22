Entradas para Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo comprar

La Asociación del Fútbol Argentino informó que la venta comenzará el lunes 23 de marzo a las 10 y será de manera online a través de la plataforma Deportick. El retiro de los tickets se realizará de forma presencial entre el martes 24 y el jueves 26 en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.