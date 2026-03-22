Entradas para Argentina vs Mauritania: precios, cuándo salen a la venta y cómo comprar

La Selección argentina volverá a presentarse ante su público y ya se conocen los detalles para conseguir las entradas del primero de los amistosos. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo en la Bombonera, desde las 20.15, en el marco de la última fecha FIFA previa al Mundial 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino informó que la venta comenzará el lunes 23 de marzo a las 10 y será de manera online a través de la plataforma Deportick. El retiro de los tickets se realizará de forma presencial entre el martes 24 y el jueves 26 en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15.
Los valores de las entradas
- General $90.000
- Menor a popular hasta 10 años $25.000
- Platea alta K $150.000
- Platea alta sectores H, I, J, F y G $200.000
- Platea media sectores C, D y M $330.000
- Platea media sectores A y B $350.000
- Platea baja L $350.000
- Preferencial $490.000
El ingreso al estadio estará habilitado desde la tarde y se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras. Tras el encuentro se realizará un show con fuegos artificiales y presentaciones musicales a cargo de Pablo Lescano y Mala Fama.
El amistoso ante Mauritania será el primero de los dos compromisos que disputará el seleccionado en Buenos Aires. El segundo se jugará el martes 31 de marzo frente a Zambia, también en la Bombonera y en el mismo horario.
Estos partidos forman parte de la preparación del equipo nacional, que llegará a esta ventana tras la cancelación de la Finalissima ante España. El último encuentro oficial del conjunto dirigido por Scaloni fue en noviembre de 2025, con victoria ante Angola.