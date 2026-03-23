Tarucas gana, pero no se conforma: la autocrítica que marca el rumbo en el Súper Rugby Américas
La franquicia tucumana es tercera y se mantiene en la pelea, pero puertas adentro reconocen irregularidades y apuntan a sostener el nivel durante los 80 minutos. La exigencia interna, clave para dar el salto definitivo.
Tarucas sonríe en la tabla, pero se mira al espejo con exigencia. El presente en el Súper Rugby Américas es positivo en términos de resultados -tercero con 18 puntos, a la expectativa de Pampas y Dogos-, aunque puertas adentro el análisis es más profundo: el equipo todavía no alcanza su pico de rendimiento y convive con una irregularidad que enciende señales de alerta.
La victoria frente a Yacaré XV en Corrientes es el reflejo más claro de esa dualidad. Durante los primeros 40 minutos, Tarucas mostró su mejor versión: dominó las formaciones fijas, se impuso en el scrum y el line, manejó el ritmo del partido y desplegó un rugby convincente incluso en condición de visitante. En ese tramo, además, construyó uno de los tries más destacados del torneo, con una corrida monumental de Tomás Elizalde y una definición precisa de Mateo Pasquini.
Sin embargo, el complemento expuso la otra cara. El equipo perdió consistencia, cedió protagonismo y dejó ver errores recurrentes que ya no son aislados. Esa caída en el rendimiento no es nueva y, de hecho, se repite como un patrón en lo que va de la temporada.
La autocrítica no tardó en aparecer. “Es medio ambiguo, una sensación rara. Obviamente feliz por el triunfo, pero fuimos dos equipos totalmente diferentes en un tiempo y en el otro”, reconoció Matías “Tostao” Orlando tras el partido. Su análisis sintetiza el sentimiento general: ganar no alcanza si el rendimiento no es sostenido. Y, sobre todo, porque las victorias efímeras no terminan siendo suficientes si se aspira a ganar un campeonato como el Súper Rugby Américas.
No es la primera vez que el plantel se va inconforme pese a sumar puntos. Luego del triunfo ante Dogos en la fecha 3, el entrenador Álvaro Galindo ya había marcado la necesidad de ajustar detalles. “Tenemos que ser consistentes y jugar los 80 minutos. Por ahí uno cree que las cosas van a seguir saliendo solas, y no”, había advertido. Un mensaje que volvió a tomar fuerza tras lo ocurrido en Corrientes. Para ganar, hay que jugar bien, y para lograrlo, hay que doblegar las cargas de trabajo.
El diagnóstico interno es claro. Tarucas todavía no logró completar un partido sin fisuras. En el inicio del torneo, la indisciplina y la acumulación de penales fueron un problema recurrente. Más adelante, aparecieron dificultades para contener la velocidad de los backs rivales. Y en distintos pasajes, el equipo evidenció desconexiones en el juego que generan esas “lagunas” que hoy preocupan.
Los detalles que menciona Orlando no son menores: limpieza del ruck, actitud en los contactos y resolución de los duelos individuales. Aspectos básicos en el alto rendimiento que, cuando fallan, condicionan cualquier plan de juego.
Aun así, el contexto invita al optimismo. Tarucas compite, suma y se mantiene en la pelea en un torneo donde cada error se paga caro. La exigencia interna, lejos de ser un problema, aparece como un motor para evolucionar.
El desafío es claro: sostener durante 80 minutos el nivel que el equipo ya demostró que puede alcanzar. Si logra cerrar esas grietas, Tarucas no sólo será competitivo, sino que también podrá consolidarse como uno de los grandes protagonistas del Súper Rugby Américas. Hoy, la autocrítica es el primer paso para llegar a ese objetivo. Y la franquicia tucumana buscará pulir esos aspectos frente a Cobras de Brasil, el viernes, en La Caldera del Parque.