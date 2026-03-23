Tarucas gana, pero no se conforma: la autocrítica que marca el rumbo en el Súper Rugby Américas

No es la primera vez que el plantel se va inconforme pese a sumar puntos. Luego del triunfo ante Dogos en la fecha 3, el entrenador Álvaro Galindo ya había marcado la necesidad de ajustar detalles. “Tenemos que ser consistentes y jugar los 80 minutos. Por ahí uno cree que las cosas van a seguir saliendo solas, y no”, había advertido. Un mensaje que volvió a tomar fuerza tras lo ocurrido en Corrientes. Para ganar, hay que jugar bien, y para lograrlo, hay que doblegar las cargas de trabajo.