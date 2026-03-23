Tucumán Central visita a Defensores de Puerto Vilelas por el Federal A: cómo llega, agenda y claves del equipo
Tras un debut positivo, Tucumán Central ya se prepara para la fecha 2 del Torneo Federal A. El equipo de Walter Arrieta viajará a Chaco para enfrentar a Defensores de Puerto Vilelas, con una semana intensa de entrenamientos, amistoso ante Central Norte y una base que ilusiona.
Tucumán Central no se detiene. Después de un debut que dejó sensaciones positivas en el Torneo Federal A, el equipo tucumano ya puso la mirada en su próximo desafío: la segunda fecha del grupo 2, en la que deberá visitar a Defensores de Puerto Vilelas, en Chaco.
El plantel retomará hoy por la mañana los entrenamientos en el predio de Bajo Hondo, con el foco puesto en sostener el rendimiento mostrado en el estreno. Ayer, en tanto, trabajaron aquellos futbolistas que no fueron citados y los que integraron el banco de suplentes. La semana de preparación tendrá un punto importante esta tarde, cuando se dispute un amistoso ante Central Norte en el barrio El Bosque, pensado para dar rodaje a los jugadores que no sumaron minutos en el primer partido, siempre y cuando el clima acompañe.
Entrenamientos
La planificación continuará con jornadas de entrenamiento colectivo entre miércoles, jueves y viernes. Ese mismo viernes por la noche, la delegación emprenderá el viaje hacia Puerto Vilelas, en un recorrido que demandará entre 11 y 12 horas. El sábado, ya en suelo chaqueño, el equipo realizará una activación liviana antes del compromiso del domingo.
En lo futbolístico, el debut dejó varios puntos altos y también algunas soluciones improvisadas que funcionaron. El entrenador Walter Arrieta reacomodó piezas y encontró respuestas: Agustín Smith se desempeñó como lateral derecho, mientras que Matías Smith ocupó el sector derecho del mediocampo. En el eje central, la dupla de Matías Perdigón y César Abregú aportó equilibrio, combinando recuperación y salida clara.
En ataque, el tridente compuesto por Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez y Brahian Collante mostró movilidad y entendimiento, generando peligro constante. Con esa base, Tucumán Central buscará en Chaco reafirmar su identidad y seguir sumando en un torneo que exige regularidad desde el inicio.