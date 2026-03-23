Tucumán Central visita a Defensores de Puerto Vilelas por el Federal A: cómo llega, agenda y claves del equipo

El plantel retomará hoy por la mañana los entrenamientos en el predio de Bajo Hondo, con el foco puesto en sostener el rendimiento mostrado en el estreno. Ayer, en tanto, trabajaron aquellos futbolistas que no fueron citados y los que integraron el banco de suplentes. La semana de preparación tendrá un punto importante esta tarde, cuando se dispute un amistoso ante Central Norte en el barrio El Bosque, pensado para dar rodaje a los jugadores que no sumaron minutos en el primer partido, siempre y cuando el clima acompañe.