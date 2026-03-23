Liga Argentina de Básquet: Estudiantes ganó y se prepara para cerrar la fase regular en Mendoza

Estudiantes cerró la fase regular de la Liga Argentina en condición de local con una contundente victoria sobre Independiente BBC de Santiago del Estero por 96 a 77, en un partido que se definió con un gran tercer cuarto. El equipo dirigido por Fabrizio Espósito logró imponer su juego gracias a la efectividad en triples y a una defensa sólida, con Joe Hampton como figura estelar, aportando 25 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias, acompañado por Juan Cruz Rodríguez.
El primer cuarto fue vertiginoso y parejo, con ambos equipos apostando a ataques rápidos, igualando en 26. En el segundo, Estudiantes ajustó su defensa y forzó pérdidas del visitante, logrando sacar una ventaja que mantuvo hasta el descanso (49-44). Pero fue en el tercer cuarto donde los tucumanos marcaron la diferencia: con gran eficacia ofensiva y control defensivo, ampliaron la ventaja a 20 puntos, asegurando prácticamente el triunfo que cerró el último período 96-77.
Con este triunfo, Estudiantes se mantiene en la décima posición de la Conferencia Norte, ya clasificado para los playoffs de reclasificación, pero con la misión de mejorar su ubicación en la tabla para intentar conseguir ventaja de localía en la próxima instancia. Para ello, deberá ganar los últimos dos encuentros de la fase regular en Mendoza: primero frente a Huracán Las Heras el jueves y luego ante Rivadavia el sábado, ambos a las 21:30.
El objetivo del equipo es claro: sumar victorias y esperar otros resultados que le permitan escalar al octavo puesto de la conferencia, asegurando así un cierre más favorable en los playoffs, que comenzarán el 1 de abril. Con el impulso de su última actuación y la solidez de jugadores clave, Estudiantes llega a la región cuyana con la determinación de cerrar la fase regular con éxito y encarar los playoffs definiendo de local.