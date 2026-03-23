Liga Argentina de Básquet: Estudiantes ganó y se prepara para cerrar la fase regular en Mendoza

Con este triunfo, Estudiantes se mantiene en la décima posición de la Conferencia Norte, ya clasificado para los playoffs de reclasificación, pero con la misión de mejorar su ubicación en la tabla para intentar conseguir ventaja de localía en la próxima instancia. Para ello, deberá ganar los últimos dos encuentros de la fase regular en Mendoza: primero frente a Huracán Las Heras el jueves y luego ante Rivadavia el sábado, ambos a las 21:30.