Un exjefe de Haas criticó duramente a Esteban Ocon por el choque con Franco Colapinto en China

En el podcast The Red Flags, Steiner no dudó cuando le preguntaron por el futuro de Ocon en la categoría y dejó una sentencia contundente. Consideró que, si repite acciones como la de Shanghái, podría estar transitando su última temporada en la Fórmula 1. Fue todavía más allá al calificar la maniobra como una tontería y remarcar que ni siquiera corresponde a un error propio de un debutante.