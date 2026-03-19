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Un exjefe de Haas criticó duramente a Esteban Ocon por el choque con Franco Colapinto en China

Guenther Steiner cuestionó la maniobra del piloto francés en el GP de Shanghái y advirtió que este tipo de errores puede comprometer su continuidad en la categoría.

CRUCE EN PISTA. El incidente entre el francés y el argentino en boxes condicionó la carrera en Shanghái. CRUCE EN PISTA. El incidente entre el francés y el argentino en boxes condicionó la carrera en Shanghái.
Hace 1 Hs

El choque entre Esteban Ocon y Franco Colapinto en el Gran Premio de China sigue generando repercusiones dentro de la Fórmula 1. Esta vez, quien se sumó a las críticas fue Guenther Steiner, exjefe del equipo Haas, que cuestionó con dureza la maniobra del piloto francés que complicó la carrera del argentino.

En el podcast The Red Flags, Steiner no dudó cuando le preguntaron por el futuro de Ocon en la categoría y dejó una sentencia contundente. Consideró que, si repite acciones como la de Shanghái, podría estar transitando su última temporada en la Fórmula 1. Fue todavía más allá al calificar la maniobra como una tontería y remarcar que ni siquiera corresponde a un error propio de un debutante.

El incidente ocurrió cuando Colapinto salía de boxes tras cambiar neumáticos. En ese momento, Ocon intentó superarlo en una acción que terminó en contacto entre ambos autos y que casi los deja fuera de competencia. A pesar del golpe, el argentino pudo continuar en pista y terminó décimo, aunque con un resultado condicionado por lo ocurrido.

El propio Ocon reconoció su responsabilidad apenas terminó la carrera. Admitió que evaluó mal la situación, pidió disculpas y explicó que buscó el sobrepaso porque había un punto en juego. También destacó que el toque no arruinó por completo la carrera de Colapinto, que igualmente logró sumar.

El francés fue penalizado con diez segundos por la maniobra, en un contexto que no lo favorece en el inicio de la temporada. Hasta ahora no suma puntos y se ubica lejos en el campeonato, mientras que su compañero Oliver Bearman ha tenido un mejor arranque y ya acumula 17 unidades.

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