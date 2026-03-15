Colapinto finalizó 10° en Shanghái y suma puntos clave tras una gran remontada

Lo que tenés que saber

Hora de la carrera: La competencia principal del Gran Premio de China comenzará a las 4.00 (hora de Argentina).

Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina: La transmisión televisiva se podrá seguir por streaming en Disney+ (plan Premium).

Canales de TV

Cablevisión Digital / Flow: canal 25 (SD) y 106 (HD)

DirecTV: canal 105 (SD) y 1605 (HD)

Circuito Internacional de Shanghai

La carrera se disputará en el trazado ubicado en Shanghai, uno de los circuitos más técnicos del calendario.

Número de vueltas: 56

Longitud del circuito: 5,451 kilómetros

Distancia total de carrera: 305,066 kilómetros

Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)

La situación de Colapinto

El argentino largará desde la 12ª posición tras completar una buena clasificación. La pole position fue para Kimi Antonelli, mientras que detrás se ubicaron George Russell y Lewis Hamilton. El objetivo del piloto será meterse en la pelea por los puntos en una carrera que suele ofrecer estrategias cambiantes y oportunidades de adelantamiento.