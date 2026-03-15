Colapinto finalizó 10° en Shanghái y suma puntos clave tras una gran remontada
Colapinto cierra con puntos tras una carrera intensa; Antonelli se queda con la victoria
Franco Colapinto se destacó en el Gran Premio de Shanghái, superando rivales y asegurando un punto valioso al finalizar 10°. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, seguido por George Russell y Lewis Hamilton, mientras el argentino se consolidó como protagonista de la recuperación y la estrategia en el circuito.
Colapinto cierra en los puntos: 10° en Shanghai
Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de China de Fórmula 1, seguido por George Russell y Lewis Hamilton. Franco Colapinto finalizó 10° y suma puntos importantes para Alpine F1 Team en el circuito de Shanghai.
¡Victoria de Antonelli en Shanghai!
Kimi Antonelli se impuso en el Gran Premio de China de Fórmula 1, seguido por George Russell y Lewis Hamilton en el podio, mientras Franco Colapinto cerró entre los puntos con un destacado 10° lugar en el circuito de Shanghai.
Última vuelta: Colapinto aprieta a Sainz
En la última vuelta del Gran Premio de China de Fórmula 1, Franco Colapinto se acerca peligrosamente a Carlos Sainz, reduciendo la diferencia a apenas 0,4 segundos mientras lucha por mantenerse en la zona de puntos en Shanghai.
Colapinto aprieta a Sainz a falta de tres vueltas
Franco Colapinto se acerca a Carlos Sainz y reduce la diferencia a apenas 0,7 segundos, buscando escalar posiciones en los últimos giros del Gran Premio de China de Fórmula 1 en Shanghai.
Quedan 4 vueltas: Colapinto sigue en los puntos
Con cuatro giros para el final del Gran Premio de China de Fórmula 1, Kimi Antonelli lidera, seguido por George Russell y Lewis Hamilton. Franco Colapinto mantiene el 10° puesto, a 1,3 segundos de Carlos Sainz, intentando cerrar la brecha en la zona de puntos en Shanghai.
Colapinto aprieta a Sainz y acorta la diferencia
Franco Colapinto sigue avanzando y reduce la distancia a Carlos Sainz a 1,6 segundos, en la lucha por mantenerse en la zona de puntos en el circuito de Shanghai.
Antonelli gana y Colapinto cierra en los puntos
Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de China de Fórmula 1, seguido por George Russell y Lewis Hamilton en el podio. Franco Colapinto continúa 10° y de momento suma puntos importantes para Alpine F1 Team en el circuito de Shanghai.
¡Colapinto entra a los puntos tras el abandono de Verstappen!
Max Verstappen ingresa a pit y Franco Colapinto asciende al 10° puesto, a 3,3 segundos de Carlos Sainz en el circuito de Shanghai.
Gasly sube al sexto y Colapinto acecha a Sainz
Pierre Gasly adelantó a Max Verstappen y se ubica sexto, mientras Franco Colapinto sigue acercándose a Carlos Sainz en la lucha por entrar a los puntos en el circuito de Shanghai.
Colapinto gana posiciones y apunta a los puntos
Franco Colapinto superó a Arvid Lindblad y asciende al 11° puesto, ahora buscando acercarse a Carlos Sainz para ingresar a la zona de puntos en el circuito de Shanghai.
Colapinto se acerca a Lindblad por el puesto 11
Franco Colapinto avanza en la pista y se aproxima a Arvid Lindblad, quien ocupa el 11° lugar, en la carrera que sigue su curso en el circuito de Shanghai.
Colapinto recupera una posición tras el incidente
Franco Colapinto logró avanzar al 12° lugar, mientras Esteban Ocon queda 13° tras el toque en boxes durante la carrera en el circuito de Shanghai lo que le costó una sanción de 10 segundos al francés.
Mirá el accidente entre Colapinto y Ocon
Un toque a la salida de boxes dejó a Franco Colapinto relegado al 13° lugar, tras un choque con Esteban Ocon. Reviví el momento en este video del circuito de Shanghai.
La colisión entre Esteban Ocon y Franco Colapinto.#ChineseGP #F1pic.twitter.com/sY3ogB9F48— Mati (@matiasm_02) March 15, 2026
Colapinto cae al 13° tras el accidente con Ocon
Franco Colapinto perdió varias posiciones tras un toque con Esteban Ocon a la salida de boxes. El francés reconoció el incidente y se disculpó, mientras el argentino ahora busca recuperarse y volver a zona de puntos en Shanghai.
Colapinto realiza su parada en boxes
Franco Colapinto pasó por el pit lane para su cambio de neumáticos, manteniendo la estrategia de su equipo en el circuito de Shanghai.
Ocon entra a boxes y Colapinto respira
Esteban Ocon pasó por el pit lane para su parada, lo que le da algo de aire a Franco Colapinto en la pelea por mantener su posición en el circuito de Shanghai.
Verstappen también supera a Colapinto
Max Verstappen adelantó a Franco Colapinto, que ahora cae al séptimo lugar mientras la carrera continúa en el circuito de Shanghai.
Bearman supera a Colapinto con neumáticos más frescos
Oliver Bearman adelantó a Franco Colapinto, quien quedó 6°, y ganó la posición gracias a un juego de neumáticos con diez vueltas menos de desgaste en el circuito de Shanghai.
Colapinto resiste el doble ataque de Ocon y Bearman
Franco Colapinto logró sostener su posición tras defenderse de los intentos de sobrepaso de Esteban Ocon y Oliver Bearman en plena lucha en el GP de Shanghai.
Colapinto resiste el ataque de Ocon en la vuelta 19
Franco Colapinto defendió su posición ante los constantes intentos de sobrepaso de Esteban Ocon en la vuelta 19 en el circuito de Shanghai.
Russell supera a Colapinto y lo relega al quinto puesto
George Russell logró el sobrepaso sobre Franco Colapinto, que ahora cae al quinto lugar mientras la carrera sigue a ritmo intenso cuando se transita la vuelta 17.
Leclerc también supera a Colapinto y Russell acecha
Charles Leclerc adelantó a Franco Colapinto, que cayó al cuarto lugar mientras George Russell se mantiene muy cerca y presiona en el circuito de Shanghai.
Hamilton supera a Colapinto y queda segundo
Lewis Hamilton concretó el sobrepaso sobre Franco Colapinto y se ubicó en el segundo lugar detrás de Kimi Antonelli en el circuito de Shanghai.
Antonelli se escapa y Colapinto defiende el segundo lugar
Kimi Antonelli abrió una ventaja de un segundo en la punta, mientras Lewis Hamilton presiona a Franco Colapinto en la lucha por el segundo puesto en el circuito de Shanghai.
Se relanza la carrera con Colapinto segundo
El Safety Car se retira en la vuelta 13 y la competencia se reinicia con Kimi Antonelli al frente y Franco Colapinto en el segundo puesto en el circuito de Shanghai.
El Safety Car reordena la carrera y Colapinto queda segundo
Tras el ingreso del auto de seguridad, Kimi Antonelli lidera la competencia, seguido por Franco Colapinto y Esteban Ocon. Detrás aparecen George Russell y Lewis Hamilton, que ya pasaron por boxes en el circuito de Shanghai.
El trompo de Hadjar que sorprendió a todos
Isack Hadjar protagonizó un trompo que generó tensión en el Circuito Internacional de Shanghai durante la carrera. Mirá el momento en este video.
Trompo de Isack Hadjar en el inicio de la carrera que llevó a Oliver Bearman fuera de la pista y otorgó 2 lugares más para Franco COLAPINTO#F1 #ChineseGP #Alpine— SimplementeF1 (@SimplementeF1_) March 15, 2026
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Safety Car en la vuelta 10 por el auto de Stroll
El Gran Premio de China quedó neutralizado con el ingreso del Safety Car luego de que el auto de Lance Stroll quedara detenido en la pista.
Alerta en Ferrari: Hamilton reporta problemas de energía
Lewis Hamilton avisó por radio sobre inconvenientes en el sistema de energía de su Scuderia Ferrari mientras pelea en los puestos de punta del GP de Shanghái.
Vuelta 8: Antonelli lidera y Colapinto se mantiene en zona de puntos
Kimi Antonelli comanda la carrera del Gran Premio de China de Fórmula 1, seguido por George Russell y Lewis Hamilton. El argentino Franco Colapinto marcha sexto y se mantiene en puestos de puntos en el Circuito Internacional de Shanghai.
¡Impresionante largada de Colapinto!
Franco Colapinto tuvo una gran partida en el Gran Premio de China y ganó varias posiciones en los primeros metros de carrera en el Circuito Internacional de Shanghai.
IMPRESIONANTE LARGADA Y PRIMER VUELTA DE FRANCO COLAPINTO, QUE SE COLOCA SEXTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA!!! pic.twitter.com/kvKzn1OreJ— 9zJoakoF1 (@joakopalomares) March 15, 2026
¡Colapinto estira la ventaja sobre Lawson!
El argentino mantiene un buen ritmo en el Gran Premio de China y ya le saca 1,5 segundos de diferencia a Liam Lawson.
Desastre técnico: los dos McLaren quedaron fuera
Los autos de McLaren no pudieron siquiera comenzar la carrera: Lando Norris y Oscar Piastri abandonaron el Gran Premio de China tras problemas técnicos, pese a haber intentado largar desde el pit lane.
¡Antonelli recupera la punta!
Lewis Hamilton y George Russell completan el podio, mientras que Pierre Gasly y Franco Colapinto protagonizan una gran actuación al ubicarse quinto y sexto, respectivamente.
¡Gran largada para Colapinto!
Hamilton va primero, Antonelli va segundo y Franco 6to detrás de Gasly. Hadjar sufrió un trompo en la 4ta curva.
¡Se largó el GP de China!
Comenzó el Grand Prix de Shanghái en el Circuito Internacional de China y los autos de la Fórmula 1 ya están en plena acción.
Faltan cinco minutos para la largada
Crece la expectativa en el Circuito Internacional de Shanghai: en instantes comenzará el Gran Premio de China.
Multitud en el GP de Shanghai
El Gran Premio de China se vive con tribunas repletas en el Circuito Internacional de Shanghai, donde miles de fanáticos esperan la largada de la carrera de la Fórmula 1.
Colapinto largará 11°
Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Alexander Albon partirán desde el pit lane en el Gran Premio de China de Fórmula 1, lo que hará que Franco Colapinto avance y largue desde el onceavo lugar de la grilla en Shanghai.
Red Bull trabaja contrarreloj en el auto de Verstappen
Los mecánicos realizan ajustes en la zona del motor y del escape del auto de Max Verstappen, que ya está detenido en su cajón de largada mientras la FIA supervisa los trabajos en la grilla del Gran Premio de China de Fórmula 1.
Norris no larga desde la parrilla y saldrá del pit lane
Lando Norris tuvo problemas en su McLaren y no pudo realizar la vuelta de reconocimiento. El campeón del mundo partirá desde el pit lane en el Gran Premio de China de Fórmula 1.
Empty grid slot where @LandoNorris should be: pic.twitter.com/NsZ02EGxBA— Adam Cooper (@adamcooperF1) March 15, 2026
Así quedó la grilla de largada en Shanghai
Todo listo para la carrera de la Fórmula 1 en Shanghai. Mirá cómo quedó conformada la parrilla de salida para el Gran Premio de China de Fórmula 1.
La Fórmula 1 tendrá una pausa inesperada de cinco semanas
Tras la cancelación de las carreras en Medio Oriente por la guerra entre Israel; Estados Unidos e Irán, la Fórmula 1 tendrá un receso de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (29 de marzo) y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 (3 de mayo), lo que obligará a los equipos a reorganizar sus agendas.
El sincericidio de Piastri sobre el rendimiento del equipo
Oscar Piastri fue directo al analizar el momento de McLaren en la Fórmula 1. “No tiene sentido mentirnos a nosotros mismos, creo que estamos un paso atrás”, reconoció el australiano tras la clasificación.
El secreto de los motores de la Fórmula 1
¿Qué tienen de especial los motores de la Fórmula 1? Descubrí la tecnología y la ingeniería que los hacen únicos.
¿QUÉ TIENEN LOS MOTORES DE LA FÓRMULA 1?@AlbertFabrega y sus habituales lecciones de cada carrera: hoy le tocó a los motores en la previa del #ChineseGP.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 15, 2026
Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/95a4jGt7k0
La música que escucha Colapinto antes de correr
En la previa del Gran Premio de Shanghái, al argentino le preguntaron qué escucha antes de subirse al auto y su respuesta sorprendió a más de uno en el paddock China.
¿Qué música escuchás antes de las carreras Franco?— FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) March 15, 2026
Fossa le pregunta a Colapinto y adiviná que responde.
pic.twitter.com/y60zDNdgBn
Colapinto durísimo antes de la largada
El piloto de Alpine habló en la previa de la última jornada del GP de China y reconoció que el auto todavía tiene aspectos por mejorar. "Sabemos que falta performance en el auto. En la clasificación nos dimos cuenta que no esta funcionando bien el ala comparado al auto de Gasly”, explicó el argentino en diálogo con ESPN desde Shanghai.
| FRANCO COLAPINTO CON JUAN FOSSAROLLI:— Alpine (@AlpineArg_) March 15, 2026
"Sabemos que falta performance en el auto. En la clasificación nos dimos cuenta que no esta funcionando bien el ala comparado al auto de Gasly"
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Una fan le regaló un peluche de Punch a Colapinto
El piloto argentino recibió el obsequio con una sonrisa y agradeció el gesto en la previa de la carrera en Shanghai.
A FRANCO LE REGALARON UN PELUCHE DE PUNCH JAJAJAJAJ https://t.co/TGm7hJDqR5 pic.twitter.com/gdWvUHgNOv— 43 (@ColapintoFiles) March 14, 2026
Así fue la llegada de Kimi Antonelli
El joven piloto de Mercedes consiguió la pole position en la clasificación del sábado y estableció un nuevo récord al convertirse en el piloto más joven en lograr ese hito en la historia de la Fórmula 1 con 19 años, 6 meses y 17 días superando a Sebastian Vettel con 21 años.
Youngest ever pole-sitter in the house on race day #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/wnedHxb76C— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Así llegaban Colapinto y Gasly al circuito
Los pilotos de la escudería Alpine ya se encuentran en el predio para disputar la última jornada del GP de Shanghái.
Ready for race day pic.twitter.com/KfUqwwgYRf— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026
Lo que tenés que saber
Hora de la carrera: La competencia principal del Gran Premio de China comenzará a las 4.00 (hora de Argentina).
Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina: La transmisión televisiva se podrá seguir por streaming en Disney+ (plan Premium).
Canales de TV
Cablevisión Digital / Flow: canal 25 (SD) y 106 (HD)
DirecTV: canal 105 (SD) y 1605 (HD)
Circuito Internacional de Shanghai
La carrera se disputará en el trazado ubicado en Shanghai, uno de los circuitos más técnicos del calendario.
Número de vueltas: 56
Longitud del circuito: 5,451 kilómetros
Distancia total de carrera: 305,066 kilómetros
Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)
La situación de Colapinto
El argentino largará desde la 12ª posición tras completar una buena clasificación. La pole position fue para Kimi Antonelli, mientras que detrás se ubicaron George Russell y Lewis Hamilton. El objetivo del piloto será meterse en la pelea por los puntos en una carrera que suele ofrecer estrategias cambiantes y oportunidades de adelantamiento.