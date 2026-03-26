Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

La barrera de entrada al ecosistema de la manzana se volvió más delgada que nunca con el lanzamiento que pateó el tablero de la informática portátil. La Apple Macbook Neo aterrizó como la opción más barata disponible en el mercado mundial, y su llegada provocó un fenómeno de ventas que no se veía desde los tiempos del primer iPhone. Si buscás movilidad extrema y un rendimiento que no te deje a pie en medio de un renderizado, esta computadora puede ser la respuesta que esperabas para renovar tu escritorio.
Lo que realmente separa a la Apple Macbook Neo del resto de la competencia es su corazón: el chip A18 Pro. Este procesador de 5 núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM, permite una fluidez absoluta incluso cuando tenés decenas de pestañas abiertas y editás fotos en alta resolución al mismo tiempo. Los usuarios que opten por este modelo no tendrán una computadora “low-cost”, sino un equipo optimizado para tareas de oficina y navegación en la web. Además, podrán aprovechar la gestión de energía que ofrece Apple en sus equipos, ya que la batería rinde hasta 16 horas reales de uso intenso. Su pantalla LED de 13.6 pulgadas ofrece una resolución de 2408 x 1506 píxeles, lo que garantiza que veas colores vibrantes y negros profundos en cada proyecto creativo que encares.
Si pensás en llevarla a la facultad o al café, transportar esta computadora no será problema ya que pesa apenas 1.225 kg, casi lo mismo que un cuaderno grande. No solo es liviana, sino que su chasis de aluminio azul la hace extremadamente resistente a los viajes diarios en la mochila.
Cómo comprar la Apple Macbook Neo en Argentina
En Estados Unidos, la Apple Macbook Neo de 256GB con Magic Keyboard arranca en los 599 dólares, mientras que la versión de 512GB con Touch ID sube a los 699 dólares. Las opciones en el mercado local varían drásticamente según el canal que elijas, aunque este equipo todavía no se vende en los comercios que representan a Apple en Argentina.
Sin embargo, a través de sitios web se pueden conseguir distintos tipos de ofertas que ya marcan un precio más bajo para los equipos que Apple nos tenía acostumbrados.
La Macbook Neo se puede conseguir a través de importadores directos. En sus sitios web se puede ver que su precio oscila entre los 880 y 890 dólares, es decir, tiene un aumento cercano al 40% con respecto a su precio en Estados Unidos.
La computadora también ya está disponible en páginas de reconocidas cadenas de electrodomésticos que operan con compra internacional: según el comercio, el valor promedio es de $1.850.000 pesos.
En Mercado Libre también se puede conseguir la Macbook Neo, con la opción de compra internacional. Hoy se observan ofertas con un rango de precios que va desde los $1.120.000 hasta los $1.300.000 pesos. En esta plataforma también hay ofertas de vendedores locales que ofrecen este equipo de Apple a $1.899.990 pesos en un solo pago y a $2.299.990, pagando 6 cuotas de $383.331.