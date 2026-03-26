Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Lo que realmente separa a la Apple Macbook Neo del resto de la competencia es su corazón: el chip A18 Pro. Este procesador de 5 núcleos, acompañado por 8 GB de memoria RAM, permite una fluidez absoluta incluso cuando tenés decenas de pestañas abiertas y editás fotos en alta resolución al mismo tiempo. Los usuarios que opten por este modelo no tendrán una computadora “low-cost”, sino un equipo optimizado para tareas de oficina y navegación en la web. Además, podrán aprovechar la gestión de energía que ofrece Apple en sus equipos, ya que la batería rinde hasta 16 horas reales de uso intenso. Su pantalla LED de 13.6 pulgadas ofrece una resolución de 2408 x 1506 píxeles, lo que garantiza que veas colores vibrantes y negros profundos en cada proyecto creativo que encares.