Conmoción en Sudamérica: murió un juvenil de Millonarios tras desplomarse en la cancha

Un "corazón azul" quebrado

La institución "Embajadora" comunicó la pérdida a través de sus canales oficiales con un mensaje cargado de impotencia y dolor que conmovió a todo el continente. "Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número '10', nuestro compañero, nuestro amigo", expresaron desde el club, que decidió cambiar los colores de su escudo por el negro en señal de duelo riguroso.