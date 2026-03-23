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Conmoción en Sudamérica: murió un juvenil de Millonarios tras desplomarse en la cancha

El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, el enganche de 18 años que se desvaneció durante el clásico Sub-20 ante Santa Fe. Pese a la inmediata atención médica y dos días de cuidados intensivos, la joven promesa de Millonarios no logró recuperarse, desatando una ola de dolor y solidaridad en todo el continente.

DE LUTO. La fotografía que publicó Millonarios de Bogotá tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, uno de sus juveniles. DE LUTO. La fotografía que publicó Millonarios de Bogotá tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, uno de sus juveniles.
Hace 2 Hs

El fútbol sudamericano se vistió de luto esta madrugada tras confirmarse una noticia que nadie quería recibir. Santiago Castrillón, el talentoso enganche de las divisiones inferiores de Millonarios de Bogotá, falleció a los 18 años, tras sufrir un colapso el pasado sábado 21 de marzo en pleno campo de juego, mientras disputaba el clásico regional ante Independiente Santa Fe por el torneo Nacional Sub-20.

La escena ocurrió ante la mirada atónita de compañeros y rivales. Castrillón se desplomó sin mediar impacto alguno y, aunque recibió atención médica inmediata en el césped y fue trasladado de urgencia a una unidad de alta complejidad al norte de la capital colombiana, su cuadro fue crítico desde el primer minuto. Pese a los esfuerzos de los especialistas, dos días después, el joven "10" no logró recuperarse del colapso.

Un "corazón azul" quebrado

La institución "Embajadora" comunicó la pérdida a través de sus canales oficiales con un mensaje cargado de impotencia y dolor que conmovió a todo el continente. "Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número '10', nuestro compañero, nuestro amigo", expresaron desde el club, que decidió cambiar los colores de su escudo por el negro en señal de duelo riguroso.

Las palabras de despedida pintaron el perfil de un futbolista que trascendía lo deportivo: "Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros". El club cerró su comunicado pidiendo fortaleza para la familia en lo que calificaron como un "momento imposible de entender".

Conmoción en el continente

La muerte de Castrillón generó una ola de solidaridad inmediata. Clubes de toda Colombia y figuras del fútbol internacional inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo para Millonarios. La tragedia vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de salud en las categorías formativas, aunque en este caso la asistencia en cancha fue inmediata.

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