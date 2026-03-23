¿Llamada de emergencia o falta de respeto? El insólito momento de Memphis Depay que incendió a Corinthians

El paso de Memphis Depay por Corinthians sigue dando que hablar, aunque esta vez por un suceso fuera del rectángulo de juego. En el último duelo por el Brasileiraoante Flamengo, que terminó en empate 1-1, el ex Barcelona y Atlético de Madrid protagonizó una secuencia que rozó lo bizarro. Tras salir reemplazado por una molestia física en el primer tiempo, regresó al banco de suplentes en el complemento y, a la vista de todas las cámaras, atendió una llamada telefónica que duró varios minutos hasta que el personal del club lo obligó a guardar el dispositivo. La imagen se viralizó al instante, despertando la bronca de una "torcida" que ya viene mirando de reojo al neerlandés por su altísimo contrato en medio de la crisis financiera del club.