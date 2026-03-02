Bombazo en el fútbol brasileño: un inglés mundialista es nuevo refuerzo de Corinthians

El fútbol brasileño continúa rompiendo el mercado de pases con figuras de renombre mundial. En las últimas horas, Jesse Lingard arribó a la ciudad de São Paulo para sellar su vínculo con el Corinthians. El mediocampista inglés de 33 años, que viene de jugar en el FC Seoul de Corea del Sur, se someterá a la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, firmará un contrato por una temporada con opción a extenderlo por un año más.