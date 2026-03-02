Bombazo en el fútbol brasileño: un inglés mundialista es nuevo refuerzo de Corinthians
El mediocampista Jesse Lingard llegó para sumarse al "Timao", donde se reencontrará con su antiguo compañero Memphis Depay. El surgido en Manchester United llega en condición de libre tras su paso por el fútbol coreano y busca reforzar al equipo de Dorival Júnior para la Copa Libertadores.
El fútbol brasileño continúa rompiendo el mercado de pases con figuras de renombre mundial. En las últimas horas, Jesse Lingard arribó a la ciudad de São Paulo para sellar su vínculo con el Corinthians. El mediocampista inglés de 33 años, que viene de jugar en el FC Seoul de Corea del Sur, se someterá a la revisión médica y, de no mediar inconvenientes, firmará un contrato por una temporada con opción a extenderlo por un año más.
La llegada de Lingard forma parte de una estrategia agresiva del club paulista para dotar de jerarquía a su plantel. Tras consagrarse campeón de la Copa de Brasil y la Supercopa en diciembre pasado, la directiva del "Timao" resolvió rápidamente los detalles financieros para ganarle la pulseada a ofertas de la MLS y otros clubes sudamericanos.
Trayectoria de élite y pasado en los "Red Devils"
Surgido de la cantera del Manchester United, Lingard disputó más de 230 partidos con la camiseta de los Red Devils entre 2011 y 2022, anotando 35 goles y conquistando títulos internacionales como la Europa League. Su pico de rendimiento lo alcanzó bajo la conducción de Gareth Southgate en la selección de Inglaterra, siendo pieza importante en el equipo que llegó a semifinales en el Mundial de Rusia 2018, donde incluso marcó un gol frente a Panamá.
Tras dejar Old Trafford, tuvo pasos por West Ham y Nottingham Forest antes de su exótica aventura en Asia. Ahora, con el pase en su poder, el inglés apuesta por el competitivo Brasileirão para relanzar su carrera en el tramo final de su trayectoria profesional.
Un reencuentro europeo en São Paulo
Uno de los condimentos más atractivos de este fichaje es que Lingard volverá a compartir vestuario con Memphis Depay. Ambos futbolistas coincidieron en el Manchester United entre 2015 y 2017, y ahora conformarán una dupla ofensiva de nivel europeo que genera altísimas expectativas en la hinchada.
Actualmente, el Corinthians marcha tercero en el Brasileirao y tiene la mira puesta en la Copa Libertadores 2026. Con la incorporación de Lingard, Dorival Júnior suma una variante de experiencia para encarar las semifinales del Campeonato Paulista frente a Novorizontino y el inicio de la fase de grupos del certamen continental.