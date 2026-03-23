Comienza en Río de Janeiro el juicio contra Agostina Páez por injuria racial: qué penas enfrenta la abogada
La abogada argentina Agostina Páez enfrenta un juicio clave en Río de Janeiro por tres hechos de injuria racial. La decisión judicial podría marcar su futuro, en un caso que contempla penas de hasta 15 años de prisión.
La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, afronta una instancia clave en la causa judicial que se sigue en Brasil, donde está acusada de tres hechos de injuria racial. El proceso se inicia este martes en un tribunal penal de Río de Janeiro y podría definir su futuro inmediato.
La imputada llega a la audiencia en libertad condicional, bajo estrictas medidas: lleva una tobillera electrónica y tiene prohibido salir del país mientras avanza el proceso.
Un juicio que puede marcar su futuro
El caso será analizado por la Justicia brasileña en una audiencia de instrucción y juzgamiento, una etapa decisiva donde el juez podrá resolver si corresponde absolverla, condenarla o avanzar hacia nuevas instancias.
La acusación sostiene que los hechos ocurrieron en un local nocturno de la zona de Ipanema, donde Páez habría protagonizado expresiones discriminatorias. Parte de la evidencia incluye registros en video que se viralizaron en redes sociales y testimonios de presuntas víctimas.
Las penas que podría enfrentar
En Brasil, el delito de injuria racial contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada hecho. Dado que la abogada enfrenta tres acusaciones, en un escenario extremo la condena podría alcanzar hasta 15 años si se aplicara el criterio de suma de penas.
Sin embargo, especialistas señalan que ese escenario es poco frecuente, especialmente en casos sin antecedentes penales. En ese sentido, una eventual condena podría ubicarse en un rango menor, dependiendo de la valoración judicial.
La estrategia de la defensa
La defensa de Páez, a cargo de una abogada brasileña, buscará demostrar su inocencia o, en su defecto, reducir la pena al mínimo posible. Uno de los argumentos centrales es el contexto en el que ocurrieron los hechos.
Según la versión de la acusada, el episodio se produjo en medio de una discusión por un presunto cobro indebido en el establecimiento. En ese marco, asegura haber reaccionado de manera impulsiva, algo por lo que luego pidió disculpas públicamente.
Una causa que generó fuerte repercusión
El caso tuvo amplia difusión tanto en Argentina como en Brasil, especialmente por la circulación de videos del episodio. Además, la propia imputada denunció haber recibido amenazas en redes sociales durante el proceso.
En paralelo, la causa avanzó con medidas restrictivas y audiencias previas, lo que derivó en la instancia actual de juicio.
Expectativa por la decisión judicial
Durante la jornada se espera la exposición de pruebas, testimonios y la posible declaración de la acusada. El juez podrá dictar sentencia en el corto plazo o fijar una nueva fecha para continuar el proceso.
En caso de una eventual condena, la defensa podría solicitar que la pena se cumpla en Argentina, lo que abriría un nuevo capítulo en el caso.
Mientras tanto, la situación de Agostina Páez mantiene la atención puesta en la Justicia brasileña, en una causa que combina repercusión mediática, debate social y un desenlace aún abierto.