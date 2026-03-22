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Paz y Perrone brillan en Italia y piden pista en la Selección

Los argentinos marcaron en la goleada de Como y llegan en alza a la convocatoria de Lionel Scaloni.

ENCENDIDO. Nico Paz celebra su tanto, que contribuyó para la gran goleada del sorprendente Como. ENCENDIDO. "Nico" Paz celebra su tanto, que contribuyó para la gran goleada del sorprendente Como.
Hace 1 Hs

El presente de Como 1907 empieza a tomar forma de sueño. El equipo que conduce Cesc Fabregas goleó 5-0 a Pisa y se consolida en zona de Champions League, en una temporada que ya es histórica. Pero, más allá del resultado, hubo dos nombres argentinos que se llevaron todas las miradas: Nicolás Paz y Máximo Perrone.

Ambos marcaron en la goleada y atraviesan un momento que va más allá de lo futbolístico. La convocatoria a la Selección argentina aparece en el horizonte inmediato y sus rendimientos en Italia parecen ser una carta de presentación cada vez más sólida.

El equipo italiano atraviesa una racha impactante: cinco triunfos consecutivos en Serie A y siete partidos sin perder si se suma la Copa Italia, donde también está en semifinales. En ese contexto colectivo, Paz y Perrone lograron destacarse desde roles distintos pero complementarios.

Paz volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en Europa. Con su gol, alcanzó cifras que lo ubican entre los jugadores más determinantes del torneo: no sólo por su capacidad para convertir, sino también por su influencia en el juego. Su crecimiento en el último tiempo lo posiciona como una alternativa real pensando en el armado ofensivo del equipo que dirige Lionel Scaloni.

Perrone, en cambio, construye desde otro lugar. Su partido fue el reflejo de su temporada: equilibrio, lectura y presencia constante en el mediocampo. Y el gol sobre el cierre no hizo más que coronar una actuación completa. Para él, esta convocatoria representa una oportunidad clave: meterse en la consideración definitiva de cara a lo que viene.

El contexto también juega a favor. En un equipo que funciona como bloque, sin grandes individualismos pero con alto rendimiento colectivo, ambos encontraron un escenario ideal para potenciarse. La idea de Fabregas (orden, intensidad y protagonismo) les permitió crecer y consolidarse.

La goleada ante Pisa fue una muestra más de ese funcionamiento. Cinco goles, cinco autores distintos y un dominio claro de principio a fin. Pero dentro de esa estructura, el aporte argentino volvió a ser decisivo.

Paz y Perrone comienzan a pensar en la Selección

Ahora, el foco empieza a correrse. Porque más allá del presente en Italia, Paz y Perrone ya miran hacia otro objetivo: la Selección. La próxima ventana internacional será una nueva oportunidad para mostrarse, entrenarse en Ezeiza y seguir ganando terreno en un plantel que exige rendimiento inmediato.

En ese camino, lo hecho en Como no es un dato menor. Es, en todo caso, una señal. Una de esas que en el fútbol suelen anticipar algo más grande.

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