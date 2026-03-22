Paz y Perrone brillan en Italia y piden pista en la Selección

Paz volvió a demostrar por qué es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en Europa. Con su gol, alcanzó cifras que lo ubican entre los jugadores más determinantes del torneo: no sólo por su capacidad para convertir, sino también por su influencia en el juego. Su crecimiento en el último tiempo lo posiciona como una alternativa real pensando en el armado ofensivo del equipo que dirige Lionel Scaloni.