Ocon, en el centro de la tormenta: errores, sanción y una advertencia que sacude su futuro

El arranque de temporada de Esteban Ocon en la Fórmula 1 está lejos de lo esperado. El piloto de Haas no solo no logró sumar puntos en las primeras carreras, sino que además quedó en el centro de la polémica tras protagonizar un incidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de China que derivó en una penalización de 10 segundos.