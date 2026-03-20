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Un dato oculto del GP de China enciende la ilusión: así fue la verdadera performance de Alpine

La escudería francesa mostró un nivel que la acerca a la pelea grande y confirma su recuperación en la temporada 2026.

HAZAÑA. Revelaron que el Alpine de Colapinto sufrió graves daños estructurales durante el GP de China, tras su choque con Ocon. HAZAÑA. Revelaron que el Alpine de Colapinto sufrió graves daños estructurales durante el GP de China, tras su choque con Ocon.
Hace 50 Min

Alpine empieza a dejar atrás su etapa más oscura y encuentra señales claras de recuperación en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, la escudería francesa logró un resultado que no conseguía desde hace casi un año y medio: sumar puntos con sus dos pilotos. Con Franco Colapinto dentro del top 10 y Pierre Gasly en una sólida sexta posición, el equipo dio un paso firme en el campeonato y se ubica séptimo en el Mundial de Constructores.

El contraste con 2025 es marcado. Hace apenas una temporada, Alpine cerraba el campeonato en el fondo de la tabla, lejos de cualquier protagonismo. Hoy, en cambio, el A526 muestra un rendimiento competitivo que empieza a consolidarse. De hecho, distintos análisis especializados ubican al equipo como el cuarto más veloz del fin de semana en Shanghái, solo por detrás de estructuras dominantes como Mercedes, que lidera ambos campeonatos tras los triunfos de George Russell y Kimi Antonelli en las primeras fechas. 

El estudio, basado en la comparación de vueltas clave y datos de telemetría, permite estimar el verdadero potencial de cada monoplaza más allá del resultado final. Este tipo de evaluaciones contempla tanto la clasificación como las carreras Sprint, aunque su peso varía según el circuito y el formato del fin de semana. Si bien no se trata de cifras absolutas, sirven como referencia para medir tendencias de rendimiento.

En ese contexto, Colapinto tuvo una actuación destacada. Tras un inicio irregular, el piloto argentino logró recomponerse y terminó décimo, sumando su primer punto en la categoría. Incluso, durante la carrera llegó a ubicarse en posiciones de vanguardia, lo que confirmó el salto de calidad del auto. Su desempeño también tuvo un valor histórico: se convirtió en el primer argentino en casi cinco décadas en sumar puntos con dos equipos diferentes, una marca que remite a Carlos Alberto Reutemann

El calendario, sin embargo, presentará una pausa inusual. La próxima cita será el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo, y luego habrá un parate prolongado por la suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente. La actividad se retomará recién en mayo, en Miami.

Para Alpine, el desafío será sostener esta evolución. Después de mucho tiempo, los resultados empiezan a acompañar y el equipo vuelve a mirar hacia adelante.

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