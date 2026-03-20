Un dato oculto del GP de China enciende la ilusión: así fue la verdadera performance de Alpine

Alpine empieza a dejar atrás su etapa más oscura y encuentra señales claras de recuperación en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el Gran Premio de China, la escudería francesa logró un resultado que no conseguía desde hace casi un año y medio: sumar puntos con sus dos pilotos. Con Franco Colapinto dentro del top 10 y Pierre Gasly en una sólida sexta posición, el equipo dio un paso firme en el campeonato y se ubica séptimo en el Mundial de Constructores.