River volvió a encadenar tres triunfos consecutivos: ¿desde cuándo no lo lograba?

La particularidad del dato es que River no lograba ganar tres partidos consecutivos desde mayo de 2025. En aquel entonces, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo había vencido de manera consecutiva a Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, a Barracas Central por el torneo local y a Independiente del Valle, nuevamente por el certamen continental. Esa racha, incluso, se estiró a cinco victorias con los triunfos frente a Boca y Vélez en el Monumental, en lo que fue uno de los picos de rendimiento más altos del ciclo.