El gigante de Sudamérica: un árbol de 88 metros inquieta por su tamaño

Hallazgo y dificultad de supervivencia

El hallazgo en el Bosque Estatal de Paru no fue una casualidad aislada. Los científicos de Imazon consideran a esta región como un verdadero "santuario de gigantes". Durante la exploración, se identificaron otros ejemplares que oscilan entre los 70 y 80 metros, lo que convierte a este sector en un refugio biológico de escala prehistórica. No obstante, el angelim de 88,5 metros sigue siendo la joya de la corona: es el árbol más alto de América Latina y se posiciona como el cuarto más grande de todo el planeta.