Los dos roles de Diego Peretti: proyectan “La muerte de un comediante” en el Espacio Incaa

Diego Peretti debuta como director de cine (en coautoría con Javier Beltramino, en su tercera realización) con “La muerte de un comediante”, la película que además protagoniza y que fue financiada a través de microaportes de más de 10.000 personas convocadas a través de la plataforma Orsai, de Hernán Casciari. En el elenco también figuran Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove y Heinz K. Krattiger.