Los dos roles de Diego Peretti: proyectan “La muerte de un comediante” en el Espacio Incaa
FICCIÓN Y REALIDAD. Diego Peretti compone a Juan Debré. FICCIÓN Y REALIDAD. Diego Peretti compone a Juan Debré.
Hace 4 Hs

Diego Peretti debuta como director de cine (en coautoría con Javier Beltramino, en su tercera realización) con “La muerte de un comediante”, la película que además protagoniza y que fue financiada a través de microaportes de más de 10.000 personas convocadas a través de la plataforma Orsai, de Hernán Casciari. En el elenco también figuran Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove y Heinz K. Krattiger.

El actor compone en pantalla a Juan Debré, quien dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, se desconecta de la realidad y huye a Bruselas.

En la tierra de su héroe de la infancia -un personaje de un cómic olvidado-, se cruza con tres jóvenes llenos de vida que lo arrastran a un conflicto real que puede costarle la vida. Lo que empieza como una huida íntima se convierte en la historia de un hombre que debe decidir si por fin será el héroe que siempre fingió ser.

El filme se proyectará esta noche desde las 20 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).

