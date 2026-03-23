¿Otoño o verano? El clima en Santiago del Estero prepara un giro inesperado para los próximos días

La progresión hacia el calor continuará el miércoles 25, en una jornada mayormente nublada en la que se esperan ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora provenientes del noreste y una máxima de 25°C. Luego se dará paso a un jueves en que el calor se asentará definitivamente con una máxima de 30°C y el cielo parcialmente nublado. Aunque el viernes 27 regresará la inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y 40% durante todo el día, el clima en Santiago del Estero retomará su tendencia con temperatura ascendente hacia el fin de semana.