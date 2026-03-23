¿Otoño o verano? El clima en Santiago del Estero prepara un giro inesperado para los próximos días

Tras un lunes de lloviznas y visibilidad reducida, el clima en Santiago del Estero experimentará una montaña rusa térmica con máximas que superarán los 30°C, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional.
El lunes 23 de marzo comenzó con condiciones típicas de inestabilidad profunda. A las 8, la ciudad registró una temperatura de 19.3°C bajo un cielo cubierto con lloviznas. Lo más destacado de la jornada fue la humedad del 97% y una visibilidad reducida a solo 2 kilómetros, factores que junto a la presión de 989 hPa marcaron un inicio de semana pesado y gris. Los vientos soplaron desde el sur a 15 kilómetros por hora, aportando el aire fresco necesario para mantener la mínima en 18°C
Radiografía semanal: así evolucionará el clima en Santiago del Estero
El pronóstico extendido del SMN revela que la tregua del tiempo fresco durará poco. A partir del martes, el viento rotará al cuadrante norte y noreste, lo que empujará el termómetro hacia arriba de manera progresiva.
Cronología del tiempo en Santiago del Estero para la semana
A partir del feriado por el Día de la Memoria, el cielo comenzará a despejarse por la mañana, con una mínima de 14°C y una máxima de 27°C impulsada por vientos leves del noreste.
La progresión hacia el calor continuará el miércoles 25, en una jornada mayormente nublada en la que se esperan ráfagas de viento de hasta 31 kilómetros por hora provenientes del noreste y una máxima de 25°C. Luego se dará paso a un jueves en que el calor se asentará definitivamente con una máxima de 30°C y el cielo parcialmente nublado. Aunque el viernes 27 regresará la inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y 40% durante todo el día, el clima en Santiago del Estero retomará su tendencia con temperatura ascendente hacia el fin de semana.
El sábado 28 presentará una mínima de 22°C y una máxima de 29°C con nubosidad persistente, culminando en un domingo 29 que será el día más caluroso de la semana; con viento norte soplando hasta a 22 kilómetros por hora, el termómetro alcanzará los 34°C, cerrando marzo con una jornada propia del verano.
El clima de la semana en Santiago del Estero confirma que, aunque el calendario marque otoño, el calor santiagueño dará pelea durante todo el cierre del mes, especialmente durante las tardes del fin de semana.