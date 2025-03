Esta infusión parecida al mate puede ayudarte a estar concentrado todo el día

El mate es un compañero en la oficina del trabajo o en las largas horas de estudio. No solo por una costumbre o arraigo cultural si no por su capacidad de ser estimulante del sistema nervioso que se vuelve una gran ayuda cuando debemos hacer un esfuerzo cognitivo signficativo. Pero existe otra bebida similar que se prepara en el país vecino y que parece no solo ayudar en este punto si no aportar otros beneficios a nuestro bienestar.