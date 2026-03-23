Trump enviará agentes del ICE a los aeropuertos ante las renuncias del personal de seguridad

“Simplemente estamos ahí para ayudar a la TSA a hacer su trabajo en áreas que no requieren su experiencia especializada, como el control con la máquina de rayos X; no nos encargamos de eso”, dijo Homan. “Pero podemos desempeñar funciones para liberar a los agentes de la TSA de tareas menos importantes, como vigilar una salida para que puedan volver a las máquinas de escaneo y agilizar el paso de las personas. Estamos ayudando a nuestros compañeros agentes de la TSA”.