Dos universitarios de EE.UU. crean "mapa del ICE" para proteger migrantes latinos

La iniciativa nació como proyecto estudiantil y terminó en un cruce con el Departamento de Seguridad Nacional.

Hace 1 Hs

Dos estudiantes de 19 años, un mapa interactivo y una discusión que escaló hasta el gobierno federal. Jack Vu y Abby Manuel, alumnos de Rice University de Estados Unidos, crearon “ICE Map” (icemap.dev/), una web que reúne información pública sobre operativos y centros de detención vinculados a Immigration and Customs Enforcement. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la iniciativa y advirtió que podría poner en riesgo a sus agentes.

El sitio permite visualizar en un mapa de EE.UU. distintos puntos donde se reportaron acciones de control migratorio. Los datos, según explicaron sus creadores, provienen de medios de comunicación, bases oficiales y reportes públicos accesibles en internet.

Una herramienta nacida en el campus

La idea surgió en Houston, en el marco de una experiencia de voluntariado. Vu y Manuel enseñaban inglés a niños guatemaltecos y, de acuerdo con su testimonio, escuchaban relatos sobre familias que dejaban sus hogares sin información clara sobre lo que ocurría. Ese escenario los llevó a diseñar una plataforma que centralizara datos dispersos.

El proyecto se lanzó en junio y fue presentado como una herramienta de acceso a información ya publicada. Sus impulsores sostienen que no exponen datos privados ni información confidencial, sino contenido disponible en registros y medios.

El cruce con Seguridad Nacional

La respuesta oficial fue contundente. Desde el Departamento de Seguridad Nacional señalaron que la plataforma puede interferir en operativos y afectar la seguridad de los agentes. En declaraciones públicas, un vocero cuestionó que estudiantes destinen tiempo y recursos a este tipo de iniciativas.

El debate superó el ámbito universitario. El caso instaló preguntas sobre los límites de la difusión digital, la responsabilidad en el uso de datos sensibles y el papel de los jóvenes en discusiones políticas de alto voltaje.

El proyecto de Vu y Manuel refleja una escena cada vez más habitual: estudiantes que combinan programación, activismo e información en plataformas digitales con impacto real. Lo que comenzó como una iniciativa académica hoy forma parte de una conversación nacional sobre migración y seguridad.

