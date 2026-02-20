Dos universitarios de EE.UU. crean "mapa del ICE" para proteger migrantes latinos

Dos estudiantes de 19 años, un mapa interactivo y una discusión que escaló hasta el gobierno federal. Jack Vu y Abby Manuel, alumnos de Rice University de Estados Unidos, crearon “ICE Map” (icemap.dev/), una web que reúne información pública sobre operativos y centros de detención vinculados a Immigration and Customs Enforcement. El Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la iniciativa y advirtió que podría poner en riesgo a sus agentes.