¿Cómo se paga la jornada este 23 de marzo en caso de tener que trabajar?
El martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establece una pausa obligatoria en las actividades habituales, lo que activa las cláusulas específicas de la ley en cuanto a la remuneración y el derecho al descanso.
Este 23 de marzo es un día agregrado al del 24 de marzo, feriado nacional, donde los trabajadores argentinos se preparan para un esquema de descanso que combina un feriado inamovible con una jornada de fines turísticos. El martes 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establece una pausa obligatoria en las actividades habituales pero este lunes previo apareció con el cambio de planes en el esquema laboral.
Para hoy, el Gobierno Nacional dispuso feriado para conformar un puente que incentive el movimiento turístico en los distintos puntos del país.
Diferencias entre el lunes 23 y el martes 24: pagos y obligaciones
La clave para los trabajadores del sector privado reside en la ley laboral. El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Esto implica que rigen las mismas normas que el descanso dominical: en caso de que el empleado preste servicios, debe cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, es decir, se paga el doble. Además, el descanso es obligatorio para la administración pública y la mayoría de los comercios y servicios.
Por el contrario, el día de hoy, no tiene carácter de día no laborable. En estos casos, la decisión de trabajar o no queda a discreción del empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal, el trabajador está obligado a asistir y percibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo extra. Para el sector público, los bancos y el sistema educativo, esta jornada suele funcionar como un asueto total, pero en el comercio minorista y las industrias la actividad puede ser normal.
Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo. Mientras que trabajar el martes garantiza un pago doble, hacerlo el lunes se liquida como una jornada habitual. Por este motivo, se recomienda a los empleados consultar con sus representantes de Recursos Humanos o revisar los convenios colectivos específicos de cada actividad, ya que algunos sectores podrían tener acuerdos particulares que mejoren estas condiciones legales básicas.
Qué pasa con las clases, los bancos y el transporte
Respecto al funcionamiento de los servicios públicos, el esquema será dispar. Las escuelas de todo el país no tendrán actividad el martes 24, sumándose así al esquema de fin de semana largo para la comunidad educativa. Los bancos, por su parte, permanecerán cerrados durante ambas jornadas, retomando la atención presencial recién el miércoles 25 de marzo. Se recomienda a los usuarios adelantar trámites presenciales o utilizar canales digitales y cajeros automáticos, que operarán con normalidad.
En cuanto al transporte público, hoy funcionará con cronograma de día sábado o servicios reducidos, dependiendo de la demanda y de la decisión de cada jurisdicción.