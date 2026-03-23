El rojo fiscal de las provincias cruje en las aulas: paros en 15 provincias y tensión por los fondos

Caputo, por su parte, presiona para que las provincias bajen Ingresos Brutos, algo que los gobernadores descartan de plano por el impacto fiscal que implicaría. La alternativa de un nuevo Pacto Fiscal asoma en el horizonte, aunque el historial de acuerdos incumplidos o suspendidos genera escepticismo. Para los especialistas, la única salida real es una reforma fiscal integral coordinada, una solución que requiere un tiempo que la urgencia actual no concede.