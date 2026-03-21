Horóscopo chino 2026: los signos que encontrarán estabilidad y pasión en el amor, según Ludovica Squirru

El año del Caballo de Fuego vuelve a despertar expectativas y curiosidad en torno a las predicciones del horóscopo chino, especialmente en lo que respecta al amor. Como cada año, las interpretaciones de la astróloga Ludovica Squirru generan interés entre quienes buscan anticipar los movimientos emocionales y afectivos que marcarán los próximos meses.