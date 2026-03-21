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Horóscopo chino 2026: los signos que encontrarán estabilidad y pasión en el amor, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, el 2026 traerá cambios emocionales y relaciones significativas para algunos signos del horóscopo chino.

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué signos tendrán suert en el amor en 2026 Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué signos tendrán suert en el amor en 2026 NoticiasNet
Hace 1 Hs

El año del Caballo de Fuego vuelve a despertar expectativas y curiosidad en torno a las predicciones del horóscopo chino, especialmente en lo que respecta al amor. Como cada año, las interpretaciones de la astróloga Ludovica Squirru generan interés entre quienes buscan anticipar los movimientos emocionales y afectivos que marcarán los próximos meses.

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En esta oportunidad, la especialista anticipó cuáles serán los signos más favorecidos en cuestiones sentimentales y qué energías influirán en los vínculos, desde nuevas oportunidades románticas hasta consolidaciones inesperadas. Sus pronósticos ofrecen un mapa simbólico para quienes esperan cambios en su vida amorosa durante el nuevo ciclo.

Horóscopo chino 2026: qué signos tendrán suerte en el amor, según Ludovica Squiru

Tigre: se ubica entre los más beneficiados, ya que el Caballo actúa como aliado natural. Squirru señala que este signo retoma energía, iniciativa y poder de atracción en el amor. Las relaciones se activan, emergen vínculos afectivos de gran fuerza y también pasiones que devuelven entusiasmo y ganas de proyectarse.

Perro: aparece como uno de los signos con mejores perspectivas. Según Ludovica, el 2026 favorece la construcción de alianzas sólidas y relaciones con proyección. Es un período determinante para ordenar la vida afectiva, consolidar vínculos y asumir compromisos desde una mayor autenticidad y conciencia.

Cabra: vivirá el amor desde un registro sensible y creativo. La influencia del Caballo de Fuego potencia su expresión y su sentido de comunidad, haciendo del año un escenario ideal para sostener metas compartidas, crear en conjunto y fortalecer lazos desde la empatía y el cuidado mutuo.

Conejo: siente el empuje del Caballo como un estímulo para movilizar sus emociones. Este signo vuelve a conectar con su intuición, recupera su luz interna y atraviesa situaciones intensas en el plano afectivo, aunque deberá aprender a gestionar el vértigo y no dejarse arrastrar por la sobreestimulación.

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