¿Puede el mundo salvar el ave que vuela 30.000 km por año?

En Chile

En el sur de Chile, el auge de la acuicultura de salmones y ostras favorece una mayor presencia humana y de infraestructura en las zonas costeras donde estas aves se alimentan. Y en Estados Unidos los cambios en las prácticas agrícolas hacen que los humedales de aguas someras, vitales para esta especie, sean cada vez más escasos. Eso obliga a las aves a dedicar más tiempo a buscar lugares para descansar y comer. La mayoría de las especies son capaces de “responder a un tipo de cambio concreto, pero no a una multitud de cambios simultáneos”, alertó Senner.