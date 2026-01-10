Aguas calientes y desestabilización masiva: lo que está pasando en la Antártida preocupa a los científicos

El fenómeno del reajuste isostático

El deshielo de la Antártida tiene consecuencias mayores que la elevación de la cota marina. La estructura geológica del continente podría cambiar abruptamente a medida que la masa de hielo desaparece. Como explicaron desde un informe de Meteored, esta última ejerce presión constante en la corteza terrestre, pero, cuando ese peso disminuye, el terreno comienza a elevarse en un proceso conocido como reajuste isostático.