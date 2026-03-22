Feriados de marzo: quiénes cobran doble y cómo se paga el lunes 23

Con la proximidad de una nueva fecha destacada en el calendario oficial de 2026, los trabajadores argentinos se preparan para un esquema de descanso que combina un feriado inamovible con una jornada de fines turísticos. El martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establece una pausa obligatoria en las actividades habituales, lo que activa las cláusulas específicas de la ley en cuanto a la remuneración y el derecho al descanso.
Este período de descanso se ve extendido por la inclusión del lunes 23 de marzo, una fecha que el Gobierno nacional dispuso para conformar un puente que incentive el movimiento turístico en los distintos puntos del país. Sin embargo, la naturaleza jurídica de ambos días es diferente, lo que impacta directamente en el bolsillo de quienes deban cumplir tareas laborales durante esas jornadas, generando habitualmente consultas sobre qué porcentaje de recargo corresponde aplicar en cada caso particular.
Diferencias entre el lunes 23 y el martes 24: pagos y obligaciones
La clave para los trabajadores del sector privado reside en la ley laboral. El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible. Esto implica que rigen las mismas normas que el descanso dominical: en caso de que el empleado preste servicios, debe cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, es decir, se paga el doble. Además, el descanso es obligatorio para la administración pública y la mayoría de los comercios y servicios.
Por el contrario, el lunes 23 de marzo tiene carácter de día no laborable. En estos casos, la decisión de trabajar o no queda a discreción del empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal, el trabajador está obligado a asistir y percibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo extra. Para el sector público, los bancos y el sistema educativo, esta jornada suele funcionar como un asueto total, pero en el comercio minorista y las industrias la actividad puede ser normal.
Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo. Mientras que trabajar el martes garantiza un pago doble, hacerlo el lunes se liquida como una jornada habitual. Por este motivo, se recomienda a los empleados consultar con sus representantes de Recursos Humanos o revisar los convenios colectivos específicos de cada actividad, ya que algunos sectores podrían tener acuerdos particulares que mejoren estas condiciones legales básicas.
Qué pasa con las clases, los bancos y el transporte
Respecto al funcionamiento de los servicios públicos, el esquema será dispar. Las escuelas de todo el país no tendrán actividad el martes 24, y tampoco el lunes 23, sumándose así al esquema de fin de semana largo para la comunidad educativa. Los bancos, por su parte, permanecerán cerrados durante ambas jornadas, retomando la atención presencial recién el miércoles 25 de marzo. Se recomienda a los usuarios adelantar trámites presenciales o utilizar canales digitales y cajeros automáticos, que operarán con normalidad.
En cuanto al transporte público, el lunes 23 funcionará con cronograma de día sábado o servicios reducidos, dependiendo de la demanda y de la decisión de cada jurisdicción. El martes 24, al ser feriado nacional, los colectivos, trenes y subtes operarán con frecuencia de domingo, lo que suele implicar intervalos más largos entre unidades.