Feriados de marzo: quiénes cobran doble y cómo se paga el lunes 23

Por el contrario, el lunes 23 de marzo tiene carácter de día no laborable. En estos casos, la decisión de trabajar o no queda a discreción del empleador. Si la empresa decide abrir sus puertas y convocar al personal, el trabajador está obligado a asistir y percibirá su salario simple, sin ningún tipo de recargo extra. Para el sector público, los bancos y el sistema educativo, esta jornada suele funcionar como un asueto total, pero en el comercio minorista y las industrias la actividad puede ser normal.