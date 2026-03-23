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Milei criticó la inmigración y cuestionó los Estados “niñera”

El mandatario aprovechó su viaje para destacar la figura de Orbán y promocionar al país como un potencial proveedor energético de Europa.

REGRESO. Milei arribó ayer al país y retomará las riendas de la agenda REGRESO. Milei arribó ayer al país y retomará las riendas de la agenda
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei cerró su participación como orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, donde consolidó su alianza ideológica con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Durante su discurso, el mandatario argentino hizo hincapié en la defensa de “la moral como política de Estado”, situando los valores éticos por encima de la utilidad política y la eficiencia económica. En este contexto, Milei elogió la firmeza de Orbán y ratificó su rechazo a los modelos de intervención estatal que, según su visión, han erosionado las bases de la civilización occidental.

Uno de los puntos más destacados de su alocución fue la contundente definición sobre los movimientos migratorios globales. Milei sostuvo que, cuando la inmigración no logra una adaptación cultural al país de destino, deja de ser un fenómeno social para transformarse en una “invasión”. El presidente vinculó las fronteras abiertas con estrategias electorales de sectores socialistas y elogió a Orbán por ser el primer líder europeo al señalar que la inmigración masiva sin control representa un acto de irresponsabilidad más que de generosidad.

En materia económica, el jefe del Estado utilizó el estrado internacional para sacar pecho por los resultados de su gestión. Afirmó haber realizado “el ajuste más grande de la historia de la humanidad”, con una reducción del gasto público del 30% en términos reales y un recorte equivalente a 15 puntos del PBI. Según sus cifras, estas medidas permitieron desplomar la inflación de niveles proyectados del 15.000% a cifras cercanas al 30%, además de asegurar que la pobreza se redujo y pasó del 57% al 30% en apenas seis meses.

Geopolítica

Milei también dedicó un tramo de su exposición a la geopolítica, vaticinando una “reconfiguración del orden mundial” donde la era de la cooperación global sin brújula moral ha llegado a su fin. En este sentido, alineó sus expectativas con el liderazgo de Donald Trump, arriesgando incluso un pronóstico audaz sobre la situación en el Caribe. Aseguró que Cuba atraviesa una crisis terminal por escasez y que, bajo la influencia del dirigente republicano, la isla podría ser “libre antes de mitad de año”.

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La visión del presidente sobre Europa fue igualmente crítica, denunciando la existencia de un “Estado niñera” que prioriza la igualdad ficticia sobre el mérito. Para Milei, la dirigencia europea ha atacado la propiedad privada en nombre de la compasión, lo que ha derivado en un estancamiento del crecimiento. Como contrapartida, ofreció a la Argentina como un futuro proveedor energético clave, proyectando exportaciones por más de US$ 30 mil millones anuales para el año 2030 gracias a una supuesta “fiebre de inversiones”.

Regreso al país

El mandatario regresó ayer al país para enfrentar el desafío de retomar las riendas de una agenda doméstica convulsionada. La semana estará marcada por la necesidad de blindar a su círculo íntimo frente a las derivaciones judiciales y mediáticas del caso $Libra. En lo inmediato, el rol del Presidente será el de principal articulador de la defensa de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar de los insistentes rumores de recambio que crecen con el correr de las horas.

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