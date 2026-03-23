Milei criticó la inmigración y cuestionó los Estados “niñera”

El presidente Javier Milei cerró su participación como orador principal en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Budapest, donde consolidó su alianza ideológica con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Durante su discurso, el mandatario argentino hizo hincapié en la defensa de “la moral como política de Estado”, situando los valores éticos por encima de la utilidad política y la eficiencia económica. En este contexto, Milei elogió la firmeza de Orbán y ratificó su rechazo a los modelos de intervención estatal que, según su visión, han erosionado las bases de la civilización occidental.