Tucumán Central vivió su primera tarde profesional en el inicio del Federal A

El cambio de categoría no es solo un papel firmado en el Consejo Federal; es un cambio físico del entorno. La vieja costumbre de sacar la entrada por la ventanita sobre calle La Plata quedó en el recuerdo: ahora, la reja grande de la esquina se abría de par en par para recibir a los hinchas. Incluso para los periodistas, el ritual cambió. Ya no hay mezcla con la multitud en el ingreso; ahora la prensa tiene su propia entrada por calle La Rioja. Hay una sensación colectiva de que en una categoría profesional, todos -desde el hincha hasta el dirigente- deben estar a la altura.