EN VIVO: Tucumán Central vence a Mitre de Posadas en el debut del Federal A

15:38 hs

El mercado de pases del "Rojo" de Villa Alem

De cara a su debut en el Federal A, Tucumán Central apostó por reforzar su plantel con once incorporaciones, entre las que se destaca la llegada del defensor Fabricio Bedmar, con pasado en Atlético Tucumán y una reciente experiencia en Brasil. A él se suman Tomás García, Nahuel Duarte, Agustín Smith, Ramiro Alderete, Lucas Sánchez, Cristian Farías, Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez, Brahian Collante y Valentín Montenegro, en un claro intento por potenciar todas las líneas del equipo.

En contrapartida, el club sufrió la salida de tres piezas importantes en ofensiva: Bruno Medina, Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos, quienes fueron protagonistas en la campaña del ascenso. A pesar de estas bajas, la base del equipo se mantiene, lo que permite sostener una identidad de juego en este nuevo desafío.