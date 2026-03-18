¿Qué pasará con Volver al Trabajo? Todo sobre el nuevo esquema de vouchers y capacitación

A partir de abril el Gobierno iniciará la eliminación de 900 mil planes sociales con montos de $78 mil mensuales. Esto implica el cierre definitivo del esquema Volver al Trabajo (derivado del antiguo Potenciar Trabajo, el cual cederá su lugar a un sistema de vouchers destinados a la capacitación laboral. La gestión busca transformar la asistencia directa en un mecanismo que priorice la formación técnica de los beneficiarios.
Según informaron, el programa Volver al Trabajo dejará de existir como tal para dar paso a este nuevo esquema de inserción laboral. El reemplazo normativo extingue la estructura previa y enfoca los recursos estatales en herramientas de aprendizaje profesional. De este modo, la política social abandona el modelo de pagos tradicionales y apuesta por una metodología orientada exclusivamente al empleo formal.
Qué es Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo fue una política social creada como reemplazo del Potenciar Trabajo, orientada a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral. Consistía en el pago de $78.000 mensuales y tenía como objetivo principal mejorar las condiciones de empleabilidad de sus beneficiarios a través de la formación y la inserción en el mercado laboral.
La iniciativa surgió en el marco de la reorganización del Potenciar Trabajo, que fue dividido en dos líneas: Volver al Trabajo, enfocada en la población activa, y Acompañamiento Social, destinada a mayores de 60 años.
El eje central de Volver al Trabajo era el desarrollo de competencias sociolaborales, con el fin de facilitar una inserción laboral "real". Para eso, combinaba instancias de capacitación, prácticas en ámbitos de trabajo y asistencia para emprendimientos productivos.
Todos los exbeneficiarios del Potenciar de hasta 59 años formaban parte de este nuevo programa. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello indicaron que los beneficiarios recibirán un último pago antes del cierre definitivo del plan.
¿Habrá un reemplazo para el Volver al Trabajo?
El cierre de Volver al Trabajo forma parte de un plan más amplio del gobierno de Javier Milei para reemplazar planes sociales por programas de formación laboral. Las personas inscriptas ya comenzaron a recibir notificaciones por correo electrónico y a través de la aplicación Mi Argentina.
Quienes manifiesten interés en continuar formándose podrán acceder a vouchers de capacitación, destinados a realizar cursos dentro de una red de instituciones educativas y centros de formación. El objetivo oficial es orientar la política social hacia la capacitación y la inserción laboral, en lugar de sostener esquemas de asistencia generalizada.
Vouchers de capacitación laboral
Como alternativa al plan, el Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo sistema de vouchers de capacitación.
Quienes manifiesten interés en capacitarse podrán acceder a estos beneficios para realizar cursos de formación laboral, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.
El nuevo esquema busca reemplazar el modelo de transferencias mensuales por uno orientado a capacitación y empleo, según explicaron desde el Gobierno.