¿Qué pasará con Volver al Trabajo? Todo sobre el nuevo esquema de vouchers y capacitación

A partir de abril el Gobierno iniciará la eliminación de 900 mil planes sociales con montos de $78 mil mensuales. Esto implica el cierre definitivo del esquema Volver al Trabajo (derivado del antiguo Potenciar Trabajo, el cual cederá su lugar a un sistema de vouchers destinados a la capacitación laboral. La gestión busca transformar la asistencia directa en un mecanismo que priorice la formación técnica de los beneficiarios.