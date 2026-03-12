La “narcomodelo” salteña fue condenada a siete años y continuará detenida en su casa

Eran exactamente las 10:30 cuando los pasillos del Tribunal Oral Federal N°1 se llenaron del sonido metálico de las cadenas y el paso firme de la custodia. Martina Oliva ingresó a la sala de audiencias escoltada por personal de Gendarmería Nacional, en una imagen que distaba años luz de las pasarelas que solía transitar. Vestida con una camisa negra, un pantalón beige y zapatos de taco alto, la ex Miss Orán cargaba con un contraste asfixiante: el chaleco antibalas ceñido al cuerpo, las esposas sujetando sus muñecas y, todavía, su cartera colgada al hombro, como un último vestigio de la vida civil que estaba a punto de quedar atrás.