Lo que nunca te contaron sobre los aviones: curiosidades que sorprenden a los pasajeros

Viajar en avión es una de las formas más seguras y rápidas de recorrer largas distancias, pero detrás de cada vuelo hay detalles técnicos y situaciones poco conocidas que sorprenden incluso a los pasajeros frecuentes. Desde el diseño de las alas hasta el funcionamiento de la cabina, la aviación moderna combina ingeniería avanzada y protocolos pensados para minimizar riesgos.