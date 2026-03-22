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Lo que nunca te contaron sobre los aviones: curiosidades que sorprenden a los pasajeros

Desde la presión de la cabina hasta el diseño de las alas, existen curiosidades poco conocidas que explican cómo funcionan los vuelos y por qué este medio de transporte es uno de los más seguros del mundo.

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Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Viajar en avión es una de las formas más seguras y rápidas de recorrer largas distancias, pero detrás de cada vuelo hay detalles técnicos y situaciones poco conocidas que sorprenden incluso a los pasajeros frecuentes. Desde el diseño de las alas hasta el funcionamiento de la cabina, la aviación moderna combina ingeniería avanzada y protocolos pensados para minimizar riesgos.

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Aunque millones de personas se trasladan a diario por vía aérea, muchos aspectos del funcionamiento de los aviones permanecen fuera del conocimiento común. Estas curiosidades ayudan a entender mejor cómo operan estas aeronaves y por qué volar es, estadísticamente, uno de los medios de transporte más confiables.

Lo que nunca te contaron sobre los aviones: curiosidades que sorprenden a los pasajeros

1. Las alas pueden flexionarse más de lo que parece

Las alas están diseñadas para doblarse durante el vuelo y absorber las fuerzas del aire. Esta flexibilidad es clave para soportar turbulencias y evitar daños estructurales.

2. La comida sabe diferente en el aire

La presión y la baja humedad afectan el gusto y el olfato, por lo que los alimentos pueden percibirse menos intensos que en tierra.

3. El aire de la cabina es muy seco

La humedad dentro del avión suele ser inferior al 20%, lo que explica la sensación de sequedad en la piel o la garganta durante los vuelos prolongados.

4. Los aviones pueden seguir volando con un motor menos

Las aeronaves modernas están preparadas para operar con un solo motor en caso de emergencia, lo que permite aterrizar de forma segura.

5. La presión de la cabina no es igual a la del suelo

Durante el viaje, la presión se mantiene similar a la de una montaña elevada, lo que puede provocar fatiga o sensación de oídos tapados.

6. Los vuelos hacia el oeste suelen durar más

Las corrientes de aire en altura influyen en la duración del trayecto, favoreciendo o dificultando la velocidad según la dirección.

7. Por qué las luces se atenúan antes del despegue y el aterrizaje

Este procedimiento permite que los ojos se adapten a la oscuridad ante una posible evacuación.

8. El color blanco del avión no es casual

Este tono ayuda a reflejar la radiación solar, facilita la detección de daños y reduce el calentamiento del fuselaje.

9. Las ventanillas son redondeadas por seguridad

La forma curva distribuye mejor la presión durante el vuelo y evita fallas estructurales.

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