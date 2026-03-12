Viajar en tiempos de guerra: cuáles son los 30 destinos con rutas aéreas restringidas

En el norte de África, Egipto sostiene restricciones severas en el Norte del Sinaí y el límite con Libia, permitiendo únicamente traslados esenciales en el Sinaí Sur o el desierto occidental. Por su parte, en Asia Meridional y Central, Pakistán manifiesta riesgos considerables en sus bordes con Afganistán y la Línea de Control en Cachemira. Finalmente, en el Cáucaso, naciones como Armenia, Azerbaiyán y Georgia presentan advertencias vigentes, especialmente en territorios bajo control externo o zonas limítrofes en disputa, mientras que en Líbano, sectores específicos de Beirut mantienen una clasificación de alto peligro.