Qué hacer en la ciudad este fin de semana XXL: eventos por la Memoria, ferias, cine y paseos

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció una amplia agenda de propuestas para disfrutar durante el fin de semana XXL, con actividades artísticas, recreativas y culturales pensadas para vecinos y turistas.
El cronograma incluye jornadas con proyecciones audiovisuales, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, muestras fotográficas, presentaciones de libros y charlas en distintos espacios culturales del municipio. Muchas de estas actividades se desarrollarán en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con propuestas que invitan a la reflexión y la participación colectiva.
Además, la programación suma ferias en espacios públicos, paseos turísticos guiados por la ciudad, encuentros del ciclo “La Muni en las Plazas”, funciones de teatro y nuevas salidas del Autobús de la Aventura. También habrá actividades en el Campus Educativo Ambiental y clases de gimnasia al aire libre, entre otras opciones para toda la familia.
Desde el municipio recordaron que todas las propuestas están sujetas a modificaciones en función de las condiciones climáticas.
Domingo 22 de marzo
- 10 a 13 y de 15 a 20: Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
Música y humor para cerrar el domingo
Tafí Viejo y la capital tucumana ofrecen propuestas para este domingo. Desde las 13, en El Industrial (avenida Alem 501), se presentará el espectáculo folclórico “Peteco x Peteco + La Juntada”. Por la noche, el humor tomará la escena en San Miguel de Tucumán. A las 20.30, en Caprice (Chacabuco 437), habrá una función de stand up con entrada gratuita y modalidad a la gorra.
- 17 a 23: Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades del domingo abarcan muestras fotográficas, un conversatorio con periodistas sobre la cobertura a los juicios de lesa humanidad, con Martín DZ, Sofía Romera, Tina Gardella y Chino Pantoja, la realización de la charla “La experiencia del Diario del Juicio como dispositivo comunicacional de memoria” y un cierre musical con Nancy Pedro y Late. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.
- 17 a 21: El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita.
- 18: En la Plaza 25 de Mayo del Barrio Kennedy (Castro Barros y Ecuador) se pondrá en escena la obra teatral Cuentos del Monte, una propuesta de narración oral escénica que rescata mitos y leyendas del Noroeste Argentino. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
- 18 a 23: Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. Se suspende por lluvia.
- 18 a 00: Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Se suspende por lluvia.
- 18 a 00: Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Se suspende por lluvia.
- 18 a 00: Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Se suspende por lluvia.
- 18 a 00: Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Se suspende por lluvia.
- 18 a 00: Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300. Se suspende por lluvia.
18: el Espacio INCAA del teatro Orestes Caviglia (San Martín 251) proyectará “Parque Lezama”, una película que invita a reflexionar sobre la vida, la memoria y los vínculos humanos. Las función será a las 18. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro.
- 19: El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
- 19 y 20: Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde las 18.40, por orden de llegada. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
- 20: la Banda Sinfónica de la Provincia se presentará este domingo a las 20 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) con el concierto “Mitos, Fuegos y Leyendas”. La entrada será solidaria y el público podrá colaborar con lavandina, agua mineral, insecticida, repelente o alimentos. Todo lo recaudado será destinado a familias afectadas por las inundaciones en Tucumán.
- 20: Se presentará el show "Revolucionarias, Mujeres de la Patria" a cargo del ballet folcklórico Sol y Luna del Norte, en el Museo de la Industria Azucarera, del Parque 9 de Julio. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia.
Lunes 23 de marzo
- 17 a 23: Jornada por la Memoria en la Casa de la Ciudad, ubicada en Catamarca 920, organizada por organismos de derechos humanos con el apoyo del Municipio, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El lunes 23 habrá muestras fotográficas y proyección de cortos tucumanos, se ofrecerá la charla "Una deuda: la complicidad económica. Juicio Fronterita", con Silvia Nacif, Ana Jemio y Gabriel Pereira y el cierre musical estará a cargo de Lucho Hoyos. Las jornadas forman parte de la preparación colectiva hacia la conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, que se recordará el 24 de marzo.
- 19 a 24: En el marco de las actividades organizadas por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se realizará una vigilia en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), junto a una nueva edición de Proyecto Huellas. Se trata de una performance artística, colectiva y participativa que invita a la intervención activa en el proceso de hacer memoria mediante la reflexión y la experiencia compartida. Con la participación de más de 45 representantes de distintas expresiones artísticas como el canto, la danza y las artes visuales, en 2026 el proyecto Huellas celebra su 17º edición. En esta oportunidad se suman también la comunidad de sordos e instituciones que promueven la enseñanza de lengua de señas. El evento es una iniciativa conjunta entre el área de Cultura del Municipio y la artista Eugenia Qoqi Méndez, a cargo de la curaduría. Entrada libre y gratuita. Se suspende en caso de lluvia.