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La hora y la cantidad de veces que vas al baño puede decir mucho de tu salud

Los momentos y la regularidad con la que vas al baño puede afectar a tu salud en general, según un estudio reciente.

La frecuencia con la que deberías ir al baño. La frecuencia con la que deberías ir al baño.
Luisina Acosta
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

El cuerpo necesita eliminar deshechos y toxinas ya que, si estas se acumulan, pueden afectar a otros órganos y sistemas del cuerpo. Por ello ir al baño resulta crucial para la salud, pero un nuevo estudio también advierte que los momentos y la frecuencia con la que vas puede dar indicios de tu bienestar general.

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La frecuencia y la regularidad con la que vas al baño puede ser un reflejo de toda tu salud en general. Si el cuerpo no logra eliminar los deshechos producidos por el sistema digestivo, estos pueden afectar a la composición de la microbiota intestinal, la química sanguínea e incluso la salud de órganos vitales como los riñones y el hígado.

Un estudio reveló las consecuencias de la irregularidad al ir al baño

Un estudio más reciente arrojó luz sobre una duda bastante extendida respecto a la cantidad de visitas al baño. No estaba claro si los tiempos irregulares podrían causar enfermedades digestivas. Ahora, los estudiosos advierten que incluso en las personas sanas una frecuencia anormal de evacuaciones puede generar impactos negativos en la salud.

El estudio publicado por "Cell Reports Medicine" analizó datos de más de 1.400 adultos sanos que proporcionaron muestras de sangre y heces, además de completar cuestionarios sobre su dieta y estilo de vida. Según la frecuencia de sus evacuaciones, los participantes se agruparon en cuatro categorías:

- Estreñimiento: una o dos veces por semana.

- Normal-baja: tres a seis veces por semana.

- Normal-alta: una a tres veces por día.

- Diarrea: más de tres veces al día.

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Los resultados revelaron que las personas con estreñimiento tenían niveles elevados de toxinas en la sangre, que pueden afectar la función renal. Esto se debe a que cuando las heces permanecen demasiado tiempo en el intestino, las bacterias intestinales agotan la fibra disponible y comienzan a fermentar proteínas, generando sustancias perjudiciales.

Por otro lado, quienes sufrían de diarrea presentaban indicadores de inflamación y posible daño hepático. Durante la diarrea, el cuerpo expulsa un exceso de ácidos biliares, que normalmente el hígado reciclaría para ayudar en la absorción de grasas.

¿Cuál es la frecuencia saludable para ir al baño?

La experiencia científica dio cuenta de la importancia en la regularidad de las evacuaciones. Los investigadores encontraron que la microbiota intestinal más saludable pertenece aquellos que evacúan entre una y dos veces al día. En este grupo, las bacterias beneficiosas conocidas como "anaerobios estrictos", que fermentan la fibra y producen compuestos saludables como los ácidos grasos de cadena corta, prosperaban mejor.

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