El Chino Volpato abrió su corazón en el programa de Mirtha Legrand y contó cómo superó el cáncer

"Está como si no hubiese ocurrido nada", sentenció el integrante de Midachi al referirse a su condición física actual. El éxito del tratamiento permitió que la dupla ganara siete premios en Carlos Paz a pesar de las circunstancias personales. Mientras otros amigos como Dady Brieva o Miguel del Sel exploran diferentes facetas políticas o profesionales, el comediante valora el tiempo y la vida. El proceso de sanación concluyó con éxito y el público celebra la recuperación de una figura querida del espectáculo nacional.