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El Chino Volpato abrió su corazón en el programa de Mirtha Legrand y contó cómo superó el cáncer

Durante una emisión del programa de Mirtha Legrand, el integrante del mítico grupo Midachi rememoró el momento exacto en el cual recibió el diagnóstico médico.

El Chino Volpato abrió su corazón en el programa de Mirtha Legrand y contó cómo superó el cáncer El Trece
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

El humorista Darío Chino Volpato reveló detalles sobre su lucha contra una enfermedad oncológica que puso a prueba su vida y carrera profesional. Durante una emisión del programa de Mirtha Legrand, el integrante del mítico grupo Midachi rememoró el momento exacto en el cual recibió el diagnóstico médico. Este suceso ocurrió hace dos años, justo antes del inicio de una temporada teatral junto a su compañero Miguel del Sel.

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La noticia representó un desafío inesperado para el artista y su círculo íntimo en un momento de plena actividad laboral. Según relató el protagonista, el descubrimiento del cáncer de próstata generó una conmoción inmediata en su vida cotidiana. A pesar del impacto inicial, el comediante decidió afrontar el tratamiento sin abandonar sus compromisos sobre las tablas en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Un tratamiento entre los escenarios para el Chino Volpato

"Me descubrieron cáncer de próstata y fue todo un baldazo de agua fría", recordó Chino Volpato sobre aquel difícil episodio. El actor optó por no someterse a una cirugía para cumplir con el espectáculo previsto en la temporada veraniega. Esta determinación implicó una rutina exigente que combinó la medicina con el humor frente al público cordobés.

"Todas las mañanas me iba con Mirtha, mi señora, a Córdoba donde me irradiaban", explicó el humorista sobre su proceso de curación. Las sesiones de rayos duraron casi treinta días en una clínica de gran importancia en la provincia. Todo el equipo de producción y su colega Miguel del Sel brindaron el apoyo necesario para sostener las funciones de su show en banda.

Resultados positivos y nuevos horizontes profesionales

"Los últimos estudios que me hicieron hace escasos seis meses está todo bien", afirmó Volpato con evidente alivio y alegría. El artista siente que su salud regresó a un estado óptimo, permitiendo dejar atrás los contratiempos de la enfermedad. Aquella etapa de incertidumbre quedó superada gracias a la disciplina en el tratamiento y el acompañamiento familiar. Hoy el humorista disfruta de este presente saludable mientras proyecta su despedida definitiva de los escenarios junto a sus históricos compañeros.

"Está como si no hubiese ocurrido nada", sentenció el integrante de Midachi al referirse a su condición física actual. El éxito del tratamiento permitió que la dupla ganara siete premios en Carlos Paz a pesar de las circunstancias personales. Mientras otros amigos como Dady Brieva o Miguel del Sel exploran diferentes facetas políticas o profesionales, el comediante valora el tiempo y la vida. El proceso de sanación concluyó con éxito y el público celebra la recuperación de una figura querida del espectáculo nacional.

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