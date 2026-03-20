Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

¡Mesaza! Conocé quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 21 de marzo

A partir de las 21.30, la diva reunirá en la pantalla de El Trece a grandes figuras del humor argentino en su programa.

ESTRELLA. Mirtha Legrand, a sus 99 años, sigue conquistando a los argentinos con sus mesazas. ESTRELLA. Mirtha Legrand, a sus 99 años, sigue conquistando a los argentinos con sus mesazas.
Hace 2 Hs

Mirtha Legrand busca seguir conquistando a los espectadores y preparó una “mesaza” muy especial para este fin de semana largo, con figuras destacadas del mundo del espectáculo.

A partir de las 21.30, por El Trece, la diva recibirá en su mesa al humorista Miguel del Sel. También estarán presentes los actores y humoristas Dady Brieva y Chino Volpato, integrantes del histórico trío Midachi, junto a Gladys Florimonte.

El regreso de Midachi a la televisión siempre genera expectativa. A lo largo de los años, el trío ha demostrado que, pese a tener miradas diferentes sobre diversos temas, su vínculo profesional y personal se mantiene sólido. 

De hecho, ellos mismos han reconocido en varias oportunidades que, aunque piensan distinto, nunca llegaron a pelearse por cuestiones ideológicas, lo que suele derivar en intercambios interesantes y, muchas veces, divertidos.

El humor tomará la "mesaza" de Mirtha 

La combinación entre Midachi y Florimonte anticipa un clima distendido, con anécdotas, recuerdos y seguramente alguna que otra imitación o sketch improvisado, en una noche que promete risas y complicidad entre los invitados.

Temas Buenos AiresMirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Antonio Banderas considera a la Inteligencia Artificial como una amenaza que puede hacer desaparecer el cine

Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024
2

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”
3

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
4

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”
5

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
6

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Más Noticias
Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Murió Chuck Norris a los 86 años: de qué falleció la leyenda del cine

Yo no envejezco, subo de nivel: el último video de Chuck Norris poco antes de su muerte

"Yo no envejezco, subo de nivel": el último video de Chuck Norris poco antes de su muerte

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

Cuántos millones se llevó Ian Lucas por ganar MasterChef Celebrity 2025

Cuántos millones se llevó Ian Lucas por ganar MasterChef Celebrity 2025

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Tormentas eléctricas y vientos fuertes: rige alerta naranja y amarilla en 10 provincias

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Comentarios