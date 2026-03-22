Secciones
SociedadActualidad

Conocé dos nuevas carreras cortas y online de la UBA: tienen alta demanda laboral y cargos con altos ingresos

Estos programas de posgrado adoptan un enfoque práctico y dinámico, con el objetivo de formar profesionales capaces de desempeñarse en un mercado globalizado.

Conocé dos nuevas carreras cortas y online de la UBA: tienen alta demanda laboral y cargos con altos ingresos Estudiar una nueva carrera
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presenta dos nuevas maestrías diseñadas para la toma de decisiones estratégicas en entornos internacionales. Estos programas de posgrado adoptan un enfoque práctico y dinámico, con el objetivo de formar profesionales capaces de desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado dentro de un mercado globalizado que no detiene su marcha.

Un legislador propuso hacer "narcotest" a docentes de una universidad de Salta

Un legislador propuso hacer narcotest a docentes de una universidad de Salta

La cursada de ambas especializaciones se realiza de manera virtual, ofreciendo la opción de un encuentro por materia bajo una modalidad presencial y online en simultáneo. Estas carreras cortas brindan herramientas clave para comprender las regulaciones globales y desarrollar planes de expansión efectivos, permitiendo que los graduados dominen las reglas del comercio exterior desde cualquier lugar.

Las especializaciones que se agregan en la oferta de la UBA con gran demanda laboral

Ambos posgrados se ofrecen en sus versiones de especialización y maestría.

Maestría en Procesos de Integración Regional

Este programa de posgrado impulsa la formación de recursos altamente calificados para actuar con éxito en escenarios regionales e internacionales, tanto en el sector público como en el privado. A través de un plan de estudios integral que combina instrumentos teóricos, prácticos y analíticos, los estudiantes adquieren capacidades estratégicas para liderar y tomar decisiones solventes en mercados globales complejos y en constante transformación.

Requisitos:

-Título de grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con un mínimo de 2600 horas reloj.

-En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación equivalente a master de nivel I.

-Completar el certificado de solicitud de admisión en este link.

-Costo: desde $400.000 por mes en adelante. Hay importantes becas.

Las clases arrancan el lunes 30 de marzo y la maestría dura 2 años (4 cuatrimestres). 

Gestión Empresaria de Negocios Internacionales

Esta formación integral brinda herramientas para comprender el funcionamiento de los negocios a nivel global, abarcando desde el contexto político y económico hasta las normativas vigentes en la actividad. Gracias a su enfoque práctico, permite analizar escenarios complejos para tomar decisiones informadas en comercio exterior, facilitando la planificación de estrategias y la ejecución de operaciones internacionales adaptadas a las condiciones financieras y los objetivos de cada organización.

Requisitos:

-Título de grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con un mínimo de 2600 horas reloj.

-En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación equivalente a master de nivel I.

-Experiencia laboral previa de dos años.

-Comprensión de textos en inglés.

-Se podrá admitir -de forma excepcional- a empresarios, consultores o funcionarios sin título universitario que acrediten experiencia en el área. En esos casos, la facultad otorgará un certificado por los cursos aprobados.

-Completar el certificado de solicitud de admisión en este link.

-Costo: desde $400.000 por mes en adelante. Hay importantes becas.

Proceso de inscripción para los prosgrados de la UBA

-Completar la solicitud: Cargá tus datos personales y adjuntá la documentación requerida (CV, DNI, foto y analítico) según el posgrado elegido.

-Esperar la evaluación: Las autoridades analizan tus antecedentes y, de ser necesario, te citan a una entrevista. Recibirás el resultado vía mail en un plazo máximo de 96 horas.

-Asegurar la vacante: Realizá el pago de la matrícula para confirmar tu cupo. Este paso resulta indispensable para acceder al Campus Virtual y participar de las clases.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad
1

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

En La Madrid pagaron justos por pecadores
2

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán
3

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez
4

Presunto tráfico de influencias: confirman el juez

Guillermo Suárez Mason: “Si lo contás, te mato”
5

Guillermo Suárez Mason: “Si lo contás, te mato”

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”
6

Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

Más Noticias
Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

Un auto se subió a la peatonal de la Casa Histórica y causó revuelo esta madrugada

Horóscopo: ¿qué ciclos se cierran y cuáles comienzan este domingo 22 de marzo?

Horóscopo: ¿qué ciclos se cierran y cuáles comienzan este domingo 22 de marzo?

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

Domingo con tormentas, ráfagas intensas y nevadas: ¿qué provincias están en alerta?

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

El otoño dejará su huella este domingo en Tucumán

Experiencia Living en Remeros Beach: arquitectura y diseño en busca de bienestar

Experiencia Living en Remeros Beach: arquitectura y diseño en busca de bienestar

En La Madrid pagaron justos por pecadores

En La Madrid pagaron justos por pecadores

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Tras la caída del gomero histórico: el arbolado urbano está bajo debate abierto en Tucumán

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

Comentarios