Conocé dos nuevas carreras cortas y online de la UBA: tienen alta demanda laboral y cargos con altos ingresos

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presenta dos nuevas maestrías diseñadas para la toma de decisiones estratégicas en entornos internacionales. Estos programas de posgrado adoptan un enfoque práctico y dinámico, con el objetivo de formar profesionales capaces de desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado dentro de un mercado globalizado que no detiene su marcha.
La cursada de ambas especializaciones se realiza de manera virtual, ofreciendo la opción de un encuentro por materia bajo una modalidad presencial y online en simultáneo. Estas carreras cortas brindan herramientas clave para comprender las regulaciones globales y desarrollar planes de expansión efectivos, permitiendo que los graduados dominen las reglas del comercio exterior desde cualquier lugar.
Las especializaciones que se agregan en la oferta de la UBA con gran demanda laboral
Ambos posgrados se ofrecen en sus versiones de especialización y maestría.
Maestría en Procesos de Integración Regional
Este programa de posgrado impulsa la formación de recursos altamente calificados para actuar con éxito en escenarios regionales e internacionales, tanto en el sector público como en el privado. A través de un plan de estudios integral que combina instrumentos teóricos, prácticos y analíticos, los estudiantes adquieren capacidades estratégicas para liderar y tomar decisiones solventes en mercados globales complejos y en constante transformación.
Requisitos:
-Título de grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con un mínimo de 2600 horas reloj.
-En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación equivalente a master de nivel I.
-Costo: desde $400.000 por mes en adelante. Hay importantes becas.
Las clases arrancan el lunes 30 de marzo y la maestría dura 2 años (4 cuatrimestres).
Gestión Empresaria de Negocios Internacionales
Esta formación integral brinda herramientas para comprender el funcionamiento de los negocios a nivel global, abarcando desde el contexto político y económico hasta las normativas vigentes en la actividad. Gracias a su enfoque práctico, permite analizar escenarios complejos para tomar decisiones informadas en comercio exterior, facilitando la planificación de estrategias y la ejecución de operaciones internacionales adaptadas a las condiciones financieras y los objetivos de cada organización.
Requisitos:
-Título de grado de universidades argentinas o del exterior, de al menos 4 años de duración, con un mínimo de 2600 horas reloj.
-En el caso de postulantes europeos deben poseer una formación equivalente a master de nivel I.
-Experiencia laboral previa de dos años.
-Comprensión de textos en inglés.
-Se podrá admitir -de forma excepcional- a empresarios, consultores o funcionarios sin título universitario que acrediten experiencia en el área. En esos casos, la facultad otorgará un certificado por los cursos aprobados.
-Costo: desde $400.000 por mes en adelante. Hay importantes becas.
Proceso de inscripción para los prosgrados de la UBA
-Completar la solicitud: Cargá tus datos personales y adjuntá la documentación requerida (CV, DNI, foto y analítico) según el posgrado elegido.
-Esperar la evaluación: Las autoridades analizan tus antecedentes y, de ser necesario, te citan a una entrevista. Recibirás el resultado vía mail en un plazo máximo de 96 horas.
-Asegurar la vacante: Realizá el pago de la matrícula para confirmar tu cupo. Este paso resulta indispensable para acceder al Campus Virtual y participar de las clases.