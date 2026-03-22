Conocé dos nuevas carreras cortas y online de la UBA: tienen alta demanda laboral y cargos con altos ingresos

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA presenta dos nuevas maestrías diseñadas para la toma de decisiones estratégicas en entornos internacionales. Estos programas de posgrado adoptan un enfoque práctico y dinámico, con el objetivo de formar profesionales capaces de desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado dentro de un mercado globalizado que no detiene su marcha.