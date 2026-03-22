Ecos: así fue el show que "revivió" a Gustavo Cerati y volvió a reunir a Soda Stereo en un vivo

“Cuando llega uno de de esos momentos únicos e irrepetibles, hoy nuestra reacción automática, suele ser sacar el celular para grabarlo, como si tuviéramos miedo de que el momento se nos escape. Pero la ciencia dice justo lo contrario, cuando sacamos una foto o filmamos, el cerebro hace una especie de acuerdo silencioso con el teléfono. Es como si dijera: ‘listo, ya está guardado ahí, no hace falta que lo guarde yo’. Y entonces recordamos menos”, sostiene.