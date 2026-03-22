Política Presunto tráfico de influencias: confirman el juez El caso se centra en un presunto pedido de dinero para resolver una causa. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL TRIBUNALES FEDERALES. En la Cámara está centrada la investigación. Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánCámara Federal de Apelaciones de Tucumán Tamaño texto Comentarios Lo más popular Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata Santoral del 21 de marzo: qué santos celebra hoy la Iglesia católica El truco para cocinar hamburguesas caseras en air fryer y que queden irresistibles Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular Alergias de otoño: cuáles son las más comunes y cómo cuidar la salud en el cambio de estación ¿Tanto costaba visitar La Madrid?