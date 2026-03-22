Sexualmente hablando: envejecer con sexualidad

Recientemente se estrenó en los cines “Calle Málaga”, drama con toques de comedia dirigido por Maryam Touzani (fue la candidata marroquí a Mejor Película Internacional en los últimos Oscars, pero quedó en el camino). La trama se centra en María Ángeles –interpretada por Carmen Maura-, una mujer de 79 años, de padres españoles, pero nacida y criada en Tánger, donde transcurre su apacible vida. El conflicto se desata cuando llega de Madrid su hija Clara, decidida a vender el departamento de Marruecos, con el argumento de que está a su nombre y de que ella se encuentra agobiada económica y emocionalmente. Pero María Ángeles no está dispuesta a ceder tan fácil: luchará por conservar su casa de la manera más creativa.