Horóscopo: ¿qué ciclos se cierran y cuáles comienzan este domingo 22 de marzo?

La familia será la calma necesaria durante este día, donde una comida compartida se convierte en el mejor remedio para el alma. Esta búsqueda de bienestar se complementa bien con la desconexión del entorno ruidoso, esto dará un espacio de silencio y reflexión personal. Respecto a tus obligaciones, la preocupación por las tareas de mañana carece de sentido hoy; confiá en que cada pieza del rompecabezas encajará a su debido tiempo.