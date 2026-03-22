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Tucumán Central debuta en el Federal A: horario y todo lo que tenés que saber

El “Rojo” inicia su camino ante Mitre de Posadas desde las 16.00. Árbitros, detalles del partido y la expectativa por el estreno en casa.

Tucumán Central debuta en el Federal A: horario y todo lo que tenés que saber
Hace 46 Min

Tucumán Central pone primera en el Torneo Federal A y lo hará ante su gente, en un estreno que despierta ilusión y expectativa. El equipo tucumano iniciará su camino en una de las categorías más exigentes del ascenso argentino, con el objetivo de ser protagonista desde el arranque.

El debut será hoy frente a Bartolomé Mitre de Posadas, en el marco de la primera fecha del certamen. El encuentro comenzará a las 16 y marcará el inicio de un recorrido largo, donde la regularidad suele ser la clave para sostener aspiraciones.

Para este compromiso, el Consejo Federal designó como árbitro principal a Jorge David Etem. La terna se completa con Luciano Agustín Díaz como asistente 1, Adriel Araya como asistente 2. El cuarto árbitro será Matías Fernández.

El partido tendrá un condimento especial: Tucumán Central buscará hacerse fuerte en casa, sabiendo que en este tipo de torneos el rendimiento como local suele ser determinante. En un campeonato parejo, donde cada punto puede inclinar la balanza en la pelea por la clasificación, comenzar con una victoria no solo suma en la tabla, sino también en lo anímico.

El rival, Mitre de Posadas, representa una medida exigente para este primer paso. Por eso, el cuerpo técnico y el plantel apuntan a un arranque sólido, que permita consolidar la idea de juego y generar confianza de cara a las próximas fechas.

  • Partido: Tucumán Central vs. Mitre de Posadas 
  • Hora: 16.00
  • Competencia: Torneo Federal A – Fecha 1
  • Árbitro: Jorge David Etem
  • Asistente 1: Luciano Agustín Díaz
  • Asistente 2: Adriel Araya 
  • Cuarto árbitro: Matías Fernández
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