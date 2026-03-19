Tucumán Central ajusta detalles para el debut: práctica con público, obras en marcha y plantel casi definido

A tres días del debut, Tucumán Central empieza a tomar forma definitiva. El equipo realizó su primera práctica de fútbol en el estadio, luego de dos semanas de pretemporada en el predio de Bajo Hondo y una jornada de trabajos en El Cadillal, en una tarde que tuvo un condimento especial: hinchas en la tribuna acompañando el ensayo.