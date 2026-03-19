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Tucumán Central ajusta detalles para el debut: práctica con público, obras en marcha y plantel casi definido

A tres días del estreno en el torneo, el equipo ya tuvo su primer ensayo en el estadio, con hinchas presentes, avances en la infraestructura y una base que empieza a perfilarse.

EN MARCHA. El plantel realizó su primer ensayo en el estadio con presencia de hinchas y empieza a definir la formación. EN MARCHA. El plantel realizó su primer ensayo en el estadio con presencia de hinchas y empieza a definir la formación.
Hace 1 Hs

A tres días del debut, Tucumán Central empieza a tomar forma definitiva. El equipo realizó su primera práctica de fútbol en el estadio, luego de dos semanas de pretemporada en el predio de Bajo Hondo y una jornada de trabajos en El Cadillal, en una tarde que tuvo un condimento especial: hinchas en la tribuna acompañando el ensayo.

La jornada comenzó con la foto institucional del plantel y continuó con movimientos físicos a cargo del preparador Sebastián del Carril. Luego, el cuerpo técnico dispuso trabajos de fútbol reducido y un ensayo formal que permitió empezar a delinear el posible equipo.

El plantel está compuesto por 31 jugadores y presenta dos bajas por lesión: Patricio Krupoviesa, afectado por una tendinitis, y Víctor Castaño, quien deberá ser operado de meniscos. Además, quedó descartada la incorporación de Matías Gómez, ya que su club, San Juan, no autorizó su pase.

En cuanto a refuerzos, se suma Mauricio Bustos, volante creativo con pasado en Atlético y Amalia, que llega para aportar juego en la mitad de la cancha.

El posible equipo

Durante la práctica, el equipo titular formó con: Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Agustín Smith, Franco Barrera y Ezequiel Martínez; Matías Perdigón, César Abregú, Matías Smith y Brahian Collante; Benjamín Ruiz Rodríguez y Daniel Gómez.

En el segundo tiempo del ensayo se realizaron algunas variantes: Nahuel Duarte ingresó por Agustín Smith y Lucas Sánchez reemplazó a Perdigón.

Por su parte, los suplentes formaron con Néstor Tonini, Damián Ovejero, Nahuel Duarte, Fabricio Bedmar y Gabriel Ríos; Guillermo Abregú, Lucas Sánchez, Carlos Juárez y Cristian Farías; Valentín Montenegro y Felipe Estrada.

Obras y campaña de socios

Mientras el equipo se prepara en lo futbolístico, el club también trabaja intensamente en su infraestructura. Alrededor de 20 personas se encuentran abocadas a dejar en condiciones los tres vestuarios, además de los baños para damas y caballeros.

En paralelo, la institución lanzó una campaña de socios: quienes se acerquen este viernes y sábado, de 16 a 21, podrán asociarse abonando $20.000. Entre los beneficios se incluyen descuentos en las entradas, cuyo valor oficial fijado por AFA es de $27.000.

Lo que viene

El Grupo 2 comenzará este viernes desde las 21, con el duelo entre Sarmiento y Juventud Antoniana en Chaco, mientras Tucumán Central ultima detalles para su estreno, con la ilusión en marcha y el respaldo de su gente como impulso inicial.

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