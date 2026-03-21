Orlando analizó la victoria de Tarucas y fue autocrítico: “Tenemos que jugar los 80 minutos”

Matías “Tostao” Orlando analizó con sinceridad el triunfo de Tarucas en Corrientes y dejó en claro que, más allá del resultado, el equipo todavía tiene aspectos por corregir. El back reconoció que la victoria ante Yacaré dejó sensaciones encontradas.
“Es medio ambiguo, una sensación rara. Obviamente feliz por el triunfo, porque lo veníamos a buscar, pero fuimos dos equipos totalmente diferentes en un tiempo y en el otro”, explicó. Tarucas dominó el primer tiempo, pero sufrió en el complemento, algo que Orlando no pasó por alto. “Hay una deuda muy grande en el segundo tiempo. Tenemos que hacer una introspección, ver qué pasó y cómo mejorarlo”, dijo.
En ese sentido, apuntó a una cuestión de madurez. “Tenemos que ser consistentes y jugar los 80 minutos. Por ahí uno cree que las cosas van a seguir saliendo solas, y no. Aflojamos en detalles como la limpieza del ruck, la actitud y los duelos”, señaló.
También destacó la reacción de Yacaré. “Son un gran equipo, lo demostraron y nos pusieron en aprietos”, indicó.
Más allá del análisis, valoró el apoyo del público en Aranduroga. “Es espectacular jugar con toda la gente alentando. Me voy contento por el triunfo, pero sabemos que falta mucho para irnos completamente conformes”, cerró.