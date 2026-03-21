Secciones
DeportesRugby

Orlando analizó la victoria de Tarucas y fue autocrítico: “Tenemos que jugar los 80 minutos”

"Tostao" valoró el triunfo ante Yacaré en Corrientes, pero remarcó las falencias del equipo en el segundo tiempo y pidió mayor consistencia para sostener el rendimiento durante todo el partido.

Orlando se mostró autocrítico tras el triunfo de Tarucas. Orlando se mostró autocrítico tras el triunfo de Tarucas. Foto de Súper Rugby Américas.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Matías “Tostao” Orlando analizó con sinceridad el triunfo de Tarucas en Corrientes y dejó en claro que, más allá del resultado, el equipo todavía tiene aspectos por corregir. El back reconoció que la victoria ante Yacaré dejó sensaciones encontradas.

“Es medio ambiguo, una sensación rara. Obviamente feliz por el triunfo, porque lo veníamos a buscar, pero fuimos dos equipos totalmente diferentes en un tiempo y en el otro”, explicó. Tarucas dominó el primer tiempo, pero sufrió en el complemento, algo que Orlando no pasó por alto. “Hay una deuda muy grande en el segundo tiempo. Tenemos que hacer una introspección, ver qué pasó y cómo mejorarlo”, dijo.

En ese sentido, apuntó a una cuestión de madurez. “Tenemos que ser consistentes y jugar los 80 minutos. Por ahí uno cree que las cosas van a seguir saliendo solas, y no. Aflojamos en detalles como la limpieza del ruck, la actitud y los duelos”, señaló.

También destacó la reacción de Yacaré. “Son un gran equipo, lo demostraron y nos pusieron en aprietos”, indicó.

Más allá del análisis, valoró el apoyo del público en Aranduroga. “Es espectacular jugar con toda la gente alentando. Me voy contento por el triunfo, pero sabemos que falta mucho para irnos completamente conformes”, cerró.

Temas Matías OrlandoSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor
1

Qué le sucedió a Chuck Norris: se conocieron más detalles de la muerte del legendario actor

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán
2

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

¿Tanto costaba visitar La Madrid?
3

¿Tanto costaba visitar La Madrid?

Una nueva factura confirmó que el periodista Grandio también pagó el regreso de Adorni en avión
4

Una nueva factura confirmó que el periodista Grandio también pagó el regreso de Adorni en avión

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla
5

Los gritos de la política y cómo Jaldo, Milei y Catalán destaparon la olla

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa
6

Caso Érika: surgen nuevos y polémicos vínculos del “Militar” Sosa

Más Noticias
La última predicción de Cherquis Bialo sobre la selección argentina y su futuro en el Mundial 2026

La última predicción de Cherquis Bialo sobre la selección argentina y su futuro en el Mundial 2026

El último gesto de Cherquis Bialo antes de morir y el testimonio que conmueve

El último gesto de Cherquis Bialo antes de morir y el testimonio que conmueve

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

El mensaje de Falcioni luego de su primera victoria como DT de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

Atlético Tucumán cambió la actitud, controló las emociones y se quedó con la victoria ante Gimnasia de La Plata

El triunfo que Atlético necesitaba: un cabezazo de Ferreira para volver a sonreír

El triunfo que Atlético necesitaba: un cabezazo de Ferreira para volver a sonreír

1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira y Nicola, las figuras en una victoria clave

1x1 de Atlético Tucumán: Ferreira y Nicola, las figuras en una victoria clave

Juárez, héroe sobre la hora: San Martín de Tucumán rescató un empate que puede valer mucho

Juárez, héroe sobre la hora: San Martín de Tucumán rescató un empate que puede valer mucho

San Martín, entre el desorden y el carácter: empate con sabor a alivio en San Juan

San Martín, entre el desorden y el carácter: empate con sabor a alivio en San Juan

Comentarios