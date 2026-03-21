Orlando analizó la victoria de Tarucas y fue autocrítico: “Tenemos que jugar los 80 minutos”

“Es medio ambiguo, una sensación rara. Obviamente feliz por el triunfo, porque lo veníamos a buscar, pero fuimos dos equipos totalmente diferentes en un tiempo y en el otro”, explicó. Tarucas dominó el primer tiempo, pero sufrió en el complemento, algo que Orlando no pasó por alto. “Hay una deuda muy grande en el segundo tiempo. Tenemos que hacer una introspección, ver qué pasó y cómo mejorarlo”, dijo.